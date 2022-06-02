Тренер норильской спортшколы № 3 Назар Безбах в своей профессии признан одним из лучших по Красноярскому краю

Лучших наставников определяли в трёх номинациях: «Тренер начального этапа», «Тренер тренировочного этапа», «Тренер этапов совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства».

Конкурс проводился в несколько этапов. Участникам необходимо было выполнить задания в тестовой форме, а также предоставить два видеоролика: свою визитную карточку участника и фрагмент с тренировки.

По итогам всех этапов в номинации «Тренер тренировочного этапа» первым стал норильчанин Назар Безбах, тренер спортивной школы № 3. Ранее «Заполярка» уже писала о его профессиональном пути и достижениях. Напомним, что он готовит легкоатлетов. В своём деле уже 18 лет, что доказывает его мастерство и профессионализм.