Триумфально завершилось первенство Красноярского края по боксу среди юношей 13-14 лет

Золотую медаль с первенства привезли: Владимир Бурдаков; Рамазан Абдуллаев; Адель Дурдыев (все трое - спортшкола единоборств, тренер Денис Дурасов); Иван Сушков (спортшкола № 5, тренер Владислав Васильев); Тимур Козелков (спортшкола № 4, тренер Игорь Коротких). Вторые места заняли Мустафа Аюпов (спортшкола № 4, тренер Сергей Гречаный); Артём Строкань (спортшкола № 5, тренер Владислав Васильев). Помимо того, сборная Норильска заняла первое командное место на турнире, а также получила приз зрительских симпатий. Как рассказали в федерации бокса Норильска, наши спортсмены и прежде возвращались с первенства края: норильская школа бокса держит высокую планку. Победители теперь должны выехать на первенство Сибири, куда отправятся все первые номера сборной нашего региона. При этом перспективы у наших ребят серьёзные: "В противном случае не было бы смысла участвовать в соревнованиях, если не нацелен на первое место", - отметили в федерации.