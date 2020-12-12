Продолжаем цикл публикаций о спортивных федерациях города

Первые на льду

Дворец спорта "Арктика" с искусственным льдом открылся в 1971 году. До этого в Норильске фигурного катания не было. Желающих записать своих детей в секцию фигурного катания было множество, но отобрали 450 ребят. Уже через два года в городе прошли финалы спартакиады народов РСФСР по фигурному катанию.

Первыми тренерами были Жанна Кривцун и Герман Трухнин. Мало кто знает, что Жанна Кривцун и Жанна Громова, знаменитый тренер прославленной Ирины Слуцкой, — один и тот же человек. Кстати, сегодня в нашем городе тренирует ещё одна воспитанница Жанны Громовой — Елена Позднякова. Всего за годы работы в норильской школе фигурного катания подготовили более 50 кандидатов в мастера спорта СССР и России, одного мастера спорта России.

Спасибо «Ледниковому периоду»!

Сейчас в отделении фигурного катания занимаются более 160 детей. В течение сезона проходит до семи городских состязаний. Костяк спортсменов составляют воспитанники спортшкол, но есть и взрослые фигуристы, окончившие школу, которые как раз и входят в Федерацию фигурного катания. Но обычно ребята после школы поступают в вузы в других городах, не всегда в спортивные. Хотя есть примеры, когда воспитанницы норильской школы фигурного катания продолжали карьеру, пусть и в других регионах.

Популярность этого вида спорта в городе в последние годы заметно выросла. Детей, желающих заниматься фигурным катанием, очень много, каждый из тренеров набирает до 46 человек. Критериев несколько: наличие музыкального слуха, гибкость, а также сила прыжка, толчок, которые обеспечиваются в целом наличием необходимых физических данных.

– Популярности способствует, конечно, внимание телевидения к этому виду спорта: программа «Ледниковый период» в первый же год вызвала бум интереса к фигурному катанию. К нам пытаются попасть даже в более взрослом возрасте, но мы, к сожалению, детей старше шести лет не набираем, — рассказывает Елена Рагулина. — Некоторые родители приводят детей в три года и раньше, но мы им объясняем, что до четырёх лет суставы и кости не развиты. Лучший возраст для начала занятий — четыре–шесть лет.

Примерно в 10–11 лет происходит большой отток детей: к этому моменту сильно меняются требования, необходимо выполнять тройные прыжки, с чем справляются не все. Те, кто проходит этот этап, выполняют КМС, говорят тренеры. Сейчас в школе четыре спортсменки, достигшие этого уровня. Но все они выпускницы, смена им из более младших ещё не подросла.

Дотянуться до мастера

К сожалению, количество занимающихся не повлияло на численность детей, достигающих «спортивного потолка», согласно принципу «из количества — в качество». Причина не в отсутствии одарённости наших фигуристов, а в том, что для получения звания мастера спорта России фигурист должен показать высокий результат на соревнованиях. А это означает частые поездки, которые из Норильска, увы, совершить трудно.

– Мы могли бы вывозить одного ребёнка на пять–шесть соревнований в учебном году, но тогда без выездов останутся остальные. Так нельзя. Родители тоже не всегда могут это потянуть: одна поездка обходится примерно в 40 тысяч, а то и больше. А между тем будущего мастера нужно начинать готовить с 10 лет, хотя получить его он может только с 14-ти. Но эти четыре года ребёнок должен «светиться» в фигуристском сообществе, — отмечает Елена Рагулина. — В результате максимум, до которого доходят наши спортсмены, — КМС.

Чаще всего это, конечно, девушки. Мальчиков приходит много, но уже в семь–восемь лет они выбирают хоккей. Некоторые честно говорят, что хоккей — это их основная цель, а в фигурном катании они учатся владеть коньком, не теряя времени. А примерно к десяти годам многим оставишимся мальчикам становится неинтересно в секции с девочками, они уходят в другие виды спорта, куда их берут с удовольствием, поскольку физически они хорошо подготовлены.

Возможно, ситуация была иной, если бы в городе культивировалось парное катание, но сегодня в Норильске представлено только одиночное. Хотя раньше были спортивные пары и спортивные танцы. В начале девяностых многие тренеры уехали, родители стали выбирать для детей менее затратные виды спорта.

Впрочем, перспективы у спорта есть, считает Елена Ругулина: с открытием ФОК и освобождением времени на льду для фигуристов будет совершенствоваться и их мастерство. Конечно, это не принесёт звания МС без выездов, но будет способствовать лучшему овладению техникой фигурного катания.

– У нас всего 2,5 часа в день на льду для всех групп. Из–за мини–футбола возникали крупные перерывы в катании. На другом катке с естественным льдом мы кататься не можем. Там детям трудно разучить шаги, повороты, катание на рёбрах. А когда льда достаточно, по ребятам сразу видно, что они «покатились». На льду прорабатывается и артистичность. Это не менее важно для оценки выступлений, ведь при одинаковом прыжковом наборе выигрывает более яркий прокат. Так что перспективы у нас есть, и мы намерены ими воспользоваться, — резюмировала Елена Рагулина.