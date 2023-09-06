МАУ ИЦ «Норильские новости»

Турнир на Кубок «Заполярной Правды» завершает сезон большого футбола в Норильске

Турнир на Кубок «Заполярной Правды» завершает сезон большого футбола в Норильске

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Турнир на Кубок «Заполярной Правды» завершает сезон большого футбола в Норильске

Игры пройдут с 7 по 10 сентября на стадионе «Солнышко» в Талнахе.

Турнир на Кубок «Заполярной Правды» завершает сезон большого футбола в Норильске

В 41-м кубковом турнире участвуют шесть команд: «Алания», «Алиабад», «Газовик», «Строитель», «Юлдыз» и «Ямал». Матчи 1/4 финала пройдут 7 и 8 сентября в 19.00. 9 сентября состоятся полуфинальные матчи. В воскресенье, 10 сентября, в 12.00 команды поборются за 3-е место, в 14.30 на поле выйдут претенденты на переходящий кубок. Церемония награждения победителей и призёров турнира, а также лучших игроков намечена на 17.00.

Фото Витас Бенета
6 сентября в 13:21 300
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