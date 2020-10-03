У каждого свой Эверест

О своём намерении совершить подъём заявили около 70 человек, а покорили вершину более 120. К педагогам и воспитанникам присоединились и некоторые горожане. В этом году традиционный поход на гору Сокол из–за пандемии прошёл не так массово, как раньше, когда покорителей было более 500 человек. В таком усечённом составе мероприятие состоялось впервые за время существования данной традиции.

– Этот туристский маршрут хоть и считается одним из самых лёгких, на самом деле не так прост, как кажется на первый взгляд, — говорит Анатолий Павельев, руководитель похода, педагог Станции детского и юношеского туризма и экскурсий. — Особенно для новичков. Туристы на вершину проходят по западному склону горы. Это своего рода посвящение в альпинисты, поэтому идут туда в альпинистской связке. Для наших воспитанников такой навык очень важен. И пусть связка эта символическая — это верёвка, которую наши туристы держат в руках, но даже с ней нужно уметь правильно обращаться и не запутаться. В походе верёвка — первый помощник, а в восхождении на Сокол она на всём пути дисциплинировала ребят, не давала им торопиться или тормозить, приучала чувствовать плечо товарища: вместе поднимаются, вместе спускаются, вместе преодолевают перепад высот. Дети все разные, у каждого свои физические и волевые возможности и цели, да, собственно, и вершины у каждого свои. Во время подъёма инструкторы задавали оптимальный темп и шаг, периодически останавливались, чтобы посмотреть, кто и как себя чувствует, по необходимости давали команду попить сладкого чая, съесть конфету или шоколадку — делали всё, чтобы дети смогли правильно распределить свои силы и дойти до вершины. В пути можно было видеть, как школьники преодолевают трудности, борются с собой, но продолжают идти, потому что не хотят оказаться слабее других.

Восхождение действительно рассчитано на преодоление себя. Всё время идёшь вверх, местами камни уходят из–под ног и начинают сыпаться вниз, где–то такие осыпи крупнее, где–то мельче. Двигаться непросто, приходится контролировать каждый шаг, чтобы камни не летели вниз, на тех, кто идёт следом. Чем выше, тем заметнее не хватает воздуха, и сильнее срывается дыхание.

– Несколько раз мне хотелось всё бросить и вернуться в лагерь, но нет. Пресловутое шило не давало покоя, и я шла, а в награду за это открывались невероятные виды, ягодные поляны, местами цвёл лишайник, и вкусно пахло осенней тундрой. Я видела, как гору накрывал туман, а затем под порывом ледяного ветра он, нехотя, отползал. В какой–то момент мы и вовсе оказались выше тумана, это невероятные ощущения. Несколько лет назад силами альпинистов на сложных и опасных местах повесили тросовые перила, чтобы можно было придерживаться. Особых впечатлений добавил так называемый лифт на склоне горы при спуске: делаешь шаг, и насыпь под тобой начинает плыть, возникает ощущение как при спуске в лифте многоэтажки. В этой ситуации оставалось только покориться движению и держать баланс, чтобы не съехать с горы на пятой точке, — делится впечатлениями одна из участниц восхождения.

Вершина горы Сокол находится на отметке 767 метров. Но чтобы её достичь, нужно было пройти от вентиляционного ствола (крайняя точка, до которой может доехать транспорт) до подножия горы порядка 12 километров, а потом столько же обратно. Маршрут занимает около пяти часов. Это отличное испытание выносливости и характера, а для ребят — настоящее боевое крещение. Стоит добавить, что для подъёма важны не только определённая физическая подготовка, удобная обувь и одежда, но и хорошая погода: мало удовольствия карабкаться вверх в дождь и ветер. В этот раз с погодой повезло: дождь прошёл ночью, а к моменту старта тропа уже подсохла.

Нэля Павельева, педагог Станции детского и юношеского туризма и экскурсий, рассказывает:

– В последние годы восхождение старались проводить, пока тепло и солнечно. В первый раз я участвовала в восхождении на Сокол после института, в 1980 году. Тогда его проводил клуб туристов «Таймыр» (было это 7 ноября). Стояла глубокая зима, было очень темно и холодно, но народ упорно шёл. Маршрут практически такой же, только к Соколу мы сначала подходили на лыжах, а потом уже шли пешком.

Были походы и в ветреную погоду, когда не то что говорить было невозможно, даже дышали через раз. Во время такого восхождения с Николаем Колтаковым, преподавателем станции, сошли с вершины, спрятались за ближайшим «жандармом» (жандарм — это скала, которая расположена на гребне) от ветра, и когда туристы начали спускаться, выдавали им удостоверения покорителя вершины. Так было и в этот раз. Все, кто поднялся на самый верх, получили удостоверение со слоганом «У каждого свой Эверест» и значок на память.

Нэля Павельева делится ещё одним наблюдением: однажды отправившись в путешествие, многие люди уже не могут остановиться. Это желание остаётся у них на всю жизнь и передаётся из поколения в поколение. Став взрослыми, многие воспитанники СДЮТиЭ приводят сюда своих детей. Образовываются целые династии путешественников и туристов, для которых нет большего счастья, чем открывать для себя новые миры.

Добавим, что набор детей на занятия на станции детского и юношеского туризма и экскурсий ведётся круглогодично. Педагоги не отказывают никому. Больше узнать об учреждении можно на сайте http://norilsk–sdutur.ru/, а вопросы задавать по телефону приёмной 46–25–28.