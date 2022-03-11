Участники кубка Норильска по армрестлингу померились силами

57 спортсменов, представляющих 11 команд, соревновались в «Заполярнике» в восьми весовых категориях, причём некоторые выступали сразу в нескольких. Самой многочисленной оказалась битва тяжеловесов — категории 90 и 100+ кг, где соревновались по 10 человек. Традиционно боролись на обеих руках поочерёдно, согласно сумме полученных очков определялись победители.

По итогам выступлений первое место в командном зачёте заняла сборная «Норильск», набравшая 123 очка. За ней расположились «Xfit Север» (111) и «Казахстан» (35).

Уже завтра соревнования силачей продолжатся, но на этот раз состязаться будут бодибилдеры — стартует Кубок города по бодибилдингу и фитнесу с призовым фондом 75 000 рублей. Соревнования будут проходить в «Арт-холле». Начало в 14.00.