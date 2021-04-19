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Участники Кубка Норильска по армрестлингу померились силой

Участники Кубка Норильска по армрестлингу померились силой

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Участники Кубка Норильска по армрестлингу померились силой

Соревнования, состоявшиеся на стадионе «Заполярник» в прошедшие выходные, собрали около 30 спортсменов.

Участники Кубка Норильска по армрестлингу померились силойУчастники Кубка Норильска по армрестлингу померились силойУчастники Кубка Норильска по армрестлингу померились силойУчастники Кубка Норильска по армрестлингу померились силой

Они выступали в пяти весовых категориях, причём каждый — на правую и левую руку. Этот турнир стал предварительным отбором на чемпионат края, который состоится в октябре.

– Мы стараемся проводить соревнования дважды в год: осенью был чемпионат Норильска. Участников на каждом городском турнире примерно одинаковое число, хотя нередко приходят новички, желающие помериться силами с опытными спортсменами. Были такие и в этот раз, — рассказал президент Федерации армрестлинга Норильска Александр Полканов. — Потом они нередко остаются в числе армрестлеров, тренируясь и участвуя в соревнованиях по этому виду спорта.

По итогам соревнований первые места распределились следующим образом: Рагим Саидов и Аскат Шадыбаев (категория до 70 кг); Отар Елоев и Григорий Михайленко (до 80 кг); Денис Халитов и Никита Кулешов (до 90 кг); Дмитрий Фомиченко и Алибулат Раджабов (до 100 кг), Валерий Довлатов и Артур Хамоян (абсолютная категория).

В сентябре планируется проведение чемпионата города, после которого окончательно утвердится состав спортсменов, которые представят Норильск на региональном чемпионате.

Текст Татьяна Зачупейко
19 апреля в 15:00 780
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