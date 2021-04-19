Участники Кубка Норильска по армрестлингу померились силой

Они выступали в пяти весовых категориях, причём каждый — на правую и левую руку. Этот турнир стал предварительным отбором на чемпионат края, который состоится в октябре.

– Мы стараемся проводить соревнования дважды в год: осенью был чемпионат Норильска. Участников на каждом городском турнире примерно одинаковое число, хотя нередко приходят новички, желающие помериться силами с опытными спортсменами. Были такие и в этот раз, — рассказал президент Федерации армрестлинга Норильска Александр Полканов. — Потом они нередко остаются в числе армрестлеров, тренируясь и участвуя в соревнованиях по этому виду спорта.

По итогам соревнований первые места распределились следующим образом: Рагим Саидов и Аскат Шадыбаев (категория до 70 кг); Отар Елоев и Григорий Михайленко (до 80 кг); Денис Халитов и Никита Кулешов (до 90 кг); Дмитрий Фомиченко и Алибулат Раджабов (до 100 кг), Валерий Довлатов и Артур Хамоян (абсолютная категория).

В сентябре планируется проведение чемпионата города, после которого окончательно утвердится состав спортсменов, которые представят Норильск на региональном чемпионате.