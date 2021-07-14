Участники X-WATERS Plateau Putorana проходят финальную подготовку к чемпионату мира по плаванию в открытой воде

Накануне пловцы собрались в Агентстве развития Норильска, где им вручили стартовые наборы. В заплыве примут участие 17 человек из разных уголков страны — Москвы, Подмосковья, Самары, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга. Честь Норильска будут защищать пловцы, в числе которых опытные и начинающие моржи и холодовые дайверы — представители клуба «Моржи Таймыра» и Nord Diving Club. В команду туркластера «Арктический» вошли: Юрий Энгельгардт, Федор Трухин, Ольга Суркова, Антон Зайцев, Елена Турчина, Сергей Арефьев, Дмитрий Могилев, Иван Гордейчук, Вероника Ксенафонтова и Максим Миронов, который присоединится к участникам на кануне финальных заплывов.

Старт чемпионата запланирован на 17 июля, когда вода прогреется хотя бы до шести градусов тепла. Пловцы будут соревноваться на четырёх дистанциях — 50 и 100 метров без гидрокостюмов, 1000 и 1852 метра — в спецодежде.

Сейчас для участников началась самая активная фаза тренировочного процесса. В программе подготовки — лекции по холодовому плаванию, обучение методикам дыхания и пробные погружения в холодную (а пока и вовсе ледяную) воду под наблюдением врача. Пловцов также сопровождают сотрудники городского управления по делам ГО и ЧС, инструкторы, а также четырёхкратная рекордсменка по выживанию в условиях экстремального холода, рекордсменка России по спортивному зимнему плаванию Осман Делибаш.

«X-WATERS Plateau Putorana — это не вопрос преодоления себя и вхождения в холодную воду. Это вопрос вашего восприятия мира. Я верю в каждого из вас!», — обратилась с напутствием к участникам Наталья Васильева, тренер по холодовому плаванию, рекордсменка в зимнем плавании.

Проект X-WATERS Plateau Putorana реализуется при участии Агентства развития Норильска и поддержке компании «Норникель». Организаторы заплыва — Евгений Дроздовский и Николай Картаев, идейным вдохновителем чемпионата мира по плаванию в открытой воде является Александр Базанов.