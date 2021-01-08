​Все встаём на лыжи и участвуем в онлайн-акции «Оль-Гуля»

С сегодняшнего дня и до конца января необходимо проехать на лыжах дистанцию не менее 600 метров, отметить её на карте лыжных трасс «Оль-Гуля» и разместить фотоотчёт в инстаграме, обязательно отметив аккаунт лыжной базы @oly.guly.norilsk.

Участникам акции «Все встаём на лыжи!» организаторы гарантируют призы - сертификаты на прокат настольного тенниса. Победителями станут авторы трёх публикаций, набравших наибольшее количество лайков. Их ждут специальные призы от Деда Мороза.

Подробнее об акции можно узнать по телефону 33-01-83.