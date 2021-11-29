Удачным для МФК «Норильский Никель» стал шестой тур Париматч-Суперлиги

История «Ухты» берёт своё начало в 2006 году. Первые несколько сезонов команда выступала в любительских лигах, профессиональный статус получила в 2011-м. В дебютном сезоне в Высшей лиге ухтинцы заняли 11-е место. Первый сезон в лиге сильнейших «Ухта» завершила на последней позиции. Ненамного лучше клуб выступил и в следующих сезонах. Единственный выход ухтинцев в плей-офф чемпионата датируется сезоном 2019/2020, но в первой же стадии коллектив уступил будущему победителю лиги - КПРФ. Однако укрепившая ряды опытными игроками команда под руководством Игоря Путилова в семи стартовых матчах нынешнего сезона набрала больше очков (12), чем за весь прошлый сезон (9).

Всего МФК «Норильский Никель» и «Ухта» провели между собой 19 матчей, в 15 из которых побеждали норильчане, а в двух - ухтинцы. Ещё две встречи завершились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей впечатляла - 83:42 — в пользу заполярной команды. Самый крупный счёт был зафиксирован в феврале 2019 года, когда никельщики дома победили со счетом 7:2. Особенно приятно отметить, что «Норильский никель» в матчах с «Ухтой» ни разу не терял очки на своей площадке.

Первая из нынешних двух игр соперников завершилась боевой ничьей. Норильчане, вышедшие на встречу в роли фаворитов, не стали откладывать взятие ворот, и на третьей минуте стараниями Сергея Орлова, хитро разыгравшего мяч на Алекса, открыли счёт. Бразильцу оставалось не промахнуться, и он не подвёл, пушечным выстрелом послав мяч точно в девятку. В середине тайма Алекс вновь мог отличиться, но на его пути встал Артур Мелконян, который нейтрализовал угрозу. Гости ответили на 19-й минуте: отличился Максим Перевалов, завершивший атаку своей команды у дальней штанги, - 1:1.

На 36-й минуте защитники гостей, потеряв из вида Темирлана Алибекова, позволили 23-му номеру «Норникеля» улучшить свою статистику по голам - 2:1. Спустя три минуты о себе напомнил Кудзиев, после розыгрыша углового ударом в одно касание вколотивший снаряд в цель, - 3:1. «Ухта» ответила на это результативным прессингом, сократив отставание не без помощи соперника, после обидного рикошета мяч в свои ворота послал Алекс - 3:2. Перелом в игре случился за минуту с лишним до конца встречи: ворота поразил Евгений Мишарин. Финальный счёт - 3:3.

После матча Евгений Куксевич, главный тренер МФК «Норильский никель» отметил, что по игре у него особых претензий к игрокам нет:

- Но такой же искры, как в матчах с лидерами, я не увидел. Соперник играл хорошо, много передвигался и, наверное, заслужил того, что в конце игры реализовал два момента с рикошетов. В целом считаю, что матч получился интересным. В завтрашней игре мы должны добавить больше огня.

Руслан Кудзиев, игрок МФК «Норильский никель», добавил, что у заполярной команды было очень много выгодных моментов, но победа всё же была упущена. На перерыв можно было уйти с разницей в два-три мяча в свою пользу:

- Во втором тайме удалось забить два быстрых мяча в одной смене. Не скажу, что мы отпустили вожжи, но те голы, которые пропустили в конце игры... в моей карьере такое случилось впервые. Соперник старался изо всех сил, поэтому заслужил ничью. Мы же всегда играем на победу, и любой другой результат для нас - это потеря. Конечно, все игры складываются по-разному, но сегодня мы потеряли очки, а «Ухта» их приобрела. Завтра отдадим все силы, чтобы победить.

«Ухтинцы» в свою очередь не скрывали, что в этот вечер на паркете «Айки» выложились по полной программе. И достигнутый результат для них – положительный.

На следующий день «Норильский никель» восстановил статус-кво и буквально разгромил соперника - 8:3.

Уже на шестой минуте встречи Руслан Кудзиев отдал точный пас на Алекса, которому не составило труда распечатать ворота соперника. Ухтинцы ответили почти сразу же: Владимир Гончаров с близкого расстояния поразил цель. В одном из эпизодов в словесной дуэли сошлись Владислав Шаяхметов и Артур Мелконян, в итоге игрок никельщиков покинул площадку.

На 11-й минуте Кудзиев, сменивший Шаяхметова на капитанском мостике, после идеальной передачи от Алекса вновь вывел хозяев вперед. Семь минут спустя отличился уже сам бразилец - 3:1.

В самом начале второго тайма «Ухта» сократила отставание: гол забил Мелконян. После этого хозяева получили отличную возможность вновь увеличить преимущество: судья указал на шестиметровый, но выстрел Кудзиева приняла на себя штанга. На 31-й минуте голкипер гостей Кирилл Щурок, выйдя далеко вперед, потерял мяч в борьбе с Алибековым, и Темирлан поразил никем не прикрытые ворота - 4:2. Спустя четыре минуты вновь сорвал аплодисменты Кудзиев, повторив свой удар в одно касание суточной давности, - 5:2.

Гости не пали духом, продолжили атаковать и стараниями Мелконяна, воспользовавшегося суматохой во вратарской соперника, забили третий мяч. Впрочем, вскоре Мелконян стал антигероем эпизода - он покинул площадку, получив вторую жёлтую карточку.

В начале последней пятиминутки Кудзиев элегантно срезал мяч в цель - 6:3. Седьмой мяч в свои ворота ухтинцы получили после автогола: «отличился» Семён Цыба. Итоговый счёт встречи установил Алекс. Победа «Норильского никеля» - 8:3.

Как рассказал Евгений Куксевич, матч северяне начали хорошо, хотя случались эпизоды, в которых они позволяли себе расслабиться - игра задалась: никельщики контролировали мяч, создавали прекрасные моменты.

- Но всё это нужно было подкреплять голами. Во втором тайме расставили всё по своим местам, довели встречу до победного конца. Благодарю команду за собранность, самоотдачу и за то, что сыграли дружно. А ещё благодарю болельщиков: сегодня их было хорошо слышно, - высказался он.

По словам Романа Букина, игрока заполярной команды, помогла и проделанная накануне работа над ошибками.

А главный тренер гостей Игорь Путилов добавил, что ухтинцам в сложившейся ситуации остаётся только работать дальше, укрепляя игровую дисциплину.

«Норильский никель» по итогам шестого тура занимает второе место в турнирной таблице с 19 очками, уступая только «Динамо Самаре». В следующем туре заполярная команда на выезде сразится с «Новой генерацией» (Сыктывкар): первый матч пройдёт 3 декабря в 19.00, ответный – 4 декабря в 16.00. В истории противостояния команд «Норильский никель» не раз одерживал победу с крупным счётом (например, 10:2), абсолютное большинство встреч в последние три года оставались за норильчанами. Их соперник сейчас занимает последнее место в турнирной таблице с пятью очками в активе.