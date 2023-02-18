Удержались

Соперником норильчан стала команда «Тюмень». До этого тура команды сыграли между собой 77 матчей, причём у «Норильского никеля» меньше побед — 24.

38 игр остались за «Тюменью», ещё 15 сыграно вничью. Соотношение забитых мячей в пользу тюменцев — 292:261.

Первый матч в рамках Суперлиги состоялся 22 года назад в Екатеринбурге. Тогда победу праздновал «Норильский никель» — 6:1. Самый результативный поединок, сыгранный на нашем поле, но в пользу тюменцев, свершился в 2017–м — 10:4. А у норильчан самая крупная победа была в 2005–м — 7:1.

Несмотря на то что к моменту нынешней встречи «Тюмень» находилась значительно ниже оппонента в российском рейтинге, а заполярная команда возглавляла его, матчи ожидались напряжёнными. И первая игра подтвердила ожидания. Дублем в составе тюменцев отметился Артём Антошкин. Ещё по голу добавили Андрей Соколов и Рафаэл Вилела. От гостей два мяча забил Руслан Кудзиев. Автогол вколотил Артём Антошкин, но победа всё равно осталась за хозяевами поля — 4:3.

После матча Евгений Куксевич, главный тренер МФК «Норильский никель», отметил, что игра была слишком эмоциональной, поэтому в борьбе его подопечные набрали много фолов.

Его визави Максим Горбунов, наставник МФК «Тюмень», поблагодарил своих игроков за «хороший по содержанию матч».

Норильчане, очевидно, сумели собраться и на следующий день восстановили преимущество. Итог встречи — 5:2 в пользу заполярного клуба. У норильчан голами отметились Руслан Кудзиев, Николай Балашов, Алекс, Данил Кутузов и Денис Поваров. В составе хозяев мячи на свой счёт записали Артём Антошкин и Рафаэл Вилела.

Это была первая победа «Норильского никеля» в последних четырёх играх, благодаря чему норильчане сохранили за собой первую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

– Отступать некуда. Три поражения подряд обязывают лидера чемпионата играть совсем с другой энергетикой. Мы приучили наших болельщиков к победам, и нам нужно было вернуть положение фаворита — мы это сделали, — резюмировал Евгений Куксевич.

Таким образом, МФК «Норильский никель» прервал проигрышную серию и теперь готов к новым играм, которые пройдут 17 и 18 февраля. Никельщики отправляются в Югорск сразиться с местной командой «Газпром–Югра».