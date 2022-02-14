Успех норильчан на первенстве страны по пауэрлифтингу среди ветеранов позволит им выступить на первенстве Европы

Ирина Бабенко стала лучшей среди женщин в классическом троеборье в весовой категории до 76 кг. Она выполнила приседания с весом 125 кг, жим лёжа с 67,5 кг и становую тягу с 142,5 кг. По результатам выступления её включили в состав ветеранской сборной страны для дальнейшего участия в первенстве Европы.

Салават Хакимов стал вторым в жиме штанги лёжа (в экипировке) с результатом — 195 кг и взял серебро в классическом жиме штанги лёжа (без экипировки) с результатом — 165 кг в весовой категории 93 кг. Это также позволило ему войти в состав ветеранской сборной.

На протяжении 11 лет Салават тренировался в талнахском спортзале «Горняк» под руководством Евгения Кретова. Несколько месяцев назад спортсмен уехал жить в Минусинск, где продолжает тренироваться и выступать на соревнованиях самого высокого уровня.