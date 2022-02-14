Успех норильчан на первенстве страны по пауэрлифтингу среди ветеранов позволит им выступить на первенстве Европы
Успех норильчан на первенстве страны по пауэрлифтингу среди ветеранов позволит им выступить на первенстве Европы
Соревнования проходили в Екатеринбурге, наш город представляли два спортсмена: Ирина Бабенко и Салават Хакимов.
Ирина Бабенко стала лучшей среди женщин в классическом троеборье в весовой категории до 76 кг. Она выполнила приседания с весом 125 кг, жим лёжа с 67,5 кг и становую тягу с 142,5 кг. По результатам выступления её включили в состав ветеранской сборной страны для дальнейшего участия в первенстве Европы.
Салават Хакимов стал вторым в жиме штанги лёжа (в экипировке) с результатом — 195 кг и взял серебро в классическом жиме штанги лёжа (без экипировки) с результатом — 165 кг в весовой категории 93 кг. Это также позволило ему войти в состав ветеранской сборной.
На протяжении 11 лет Салават тренировался в талнахском спортзале «Горняк» под руководством Евгения Кретова. Несколько месяцев назад спортсмен уехал жить в Минусинск, где продолжает тренироваться и выступать на соревнованиях самого высокого уровня.