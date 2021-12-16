Уже 19 декабря МФК «Норильский никель» продолжит сражение за выход в полуфинал Кубка России

Напомним, первую игру в гостях норильчане проиграли 2:6.Теперь необходимо выигрывать, чтобы не выбыть из розыгрыша Кубка. Если наша команда в этот раз будет сильнее, определять, кто попадёт в следующий тур, будут по разнице забитых и пропущенных мячей.

В преддверие важного матча с самарцами Данил Кутузов, капитан заполярной команды, поделился настроениями в клубе:

- В команде, несмотря на последние неудачные матчи, царит положительная атмосфера: никто не вешает нос, поддерживаем друг друга, заряжаемся на победу. Перед нами поставлены самые высокие задачи на сезон. Впереди много игр, но особняком, конечно же, стоит ближайшая кубковая встреча. В этом сезоне "Динамо-Самара" серьезно укрепилось, поэтому неудивительно, что они уверенно смотрятся и в чемпионате, и в Кубке страны. Предстоящая игра получится максимально зрелищной и интересной.

Он также добавил, что встреча с самарцами для нашей команды - последняя в этом году на домашнем паркете, поэтому хотелось бы особенной поддержки от болельщиков. Со своей стороны футболисты пообещали выложиться на паркете и сделать все возможное, чтобы показать достойную игру.

- Болельщики - это наш дополнительный игрок, - резюмировал Кутузов.