Уже в эти выходные МФК «Норильский никель» проведёт домашние игры

В матчах 29 и 30 октября соперником заполярной команды в рамках третьего тура чемпионата России по мини-футболу среди клубов PARI-Суперлиги будет нижегородское «Торпедо».

Игры пройдут на паркете спортхолла «Айка», начало в 17.00 по норильскому времени.

Напомним, сегодня в копилке нашей команды пять очков, в розыгрыше Париматч-Суперлиги заполярная дружина пока идёт на седьмом месте. «Торпедо» расположилось строчкой выше с шестью очками. Возглавляет таблицу «Газпром-Югра» с 10 очками в активе.

Следующим соперником «Норильского никеля» станет «Тюмень» (12 и 13 ноября), а затем - «Кристалл» (25-26 ноября).