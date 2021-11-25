Уже завтра, 26 ноября, МФК «Норильский никель» сыграет с «Ухтой»

Накануне первой встречи главный тренер заполярной команды Евгений Куксевич отметил, что «Ухта» в этом сезоне стартовала довольно успешно:

- Во-первых, команда усилилась очень хорошими, опытными футболистами, среди которых мастеровитые легионеры, в том числе игрок сборной Бразилии. На руку ухтинцам сыграло и то, что некоторые соперники, действуя стереотипами, по старой памяти их недооценивают, а этого ни в коем случае делать нельзя. Третий, не менее значимый фактор успеха команды - это тренер Игорь Путилов, опытный специалист, не раз доказывавший свою состоятельность. Он заметно перестроил команду, привил игрокам победный настрой.

Однако МФК «Норильский Ниель» детально изучает сейчас соперника и, конечно, рассчитывает на свои силы. В команде сформировался костяк, который хорошо взаимодействует как в обороне, так и в атаке:

- Уверен, соперничество получится интересным и зрелищным. Как всегда, приглашаем болельщиков на матчи: надеемся на бурную поддержку в родных стенах.

В свою очередь игрок «Норильского никеля» Темирлан Алибеков также поделился мыслями о предстоящем состязании с «Ухтой». Он отметил, что тренерский штаб проделал огромную работу, сделав акцент на функциональном состоянии игроков. Благодаря этому наши футболисты показали хорошую физическую форму, много боролись и выигрывали эпизоды:

- Да, случались какие-то огрехи, но ведь и «Газпром-Югра», несмотря ни на что, остаётся боеспособной командой. Особенно хотел бы отметить перелом в психологическом состоянии, о чём мы ранее неоднократно говорили: смогли справиться с «проклятьем» вторых матчей, поверили в себя, что очень радует.

Сегодня атмосфера в команде хорошая, игроки настраиваются только на победу. После удачной поездки в Люберцы они поверили в свои силы. Однако и «Ухта», по словам Темирлана, в межсезонье серьезно укрепилась.

- Хотя ухтинцы находятся в нижней части таблицы, сегодня они представляют серьёзную силу, играть с ними становится сложно любому сопернику. Мы постараемся порадовать наших поклонников, тем более что играть будем дома, — пообещал игрок.

Начало первого матча тура в 19.00 на паркете «Айки».

Ответный матч назначен на 27 ноября. Начало в 17.00.