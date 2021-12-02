Уже завтра МФК «Норильский никель» начнёт борьбу в седьмом туре Париматч-Супергили

Накануне игр Евгений Куксевич, главный тренер заполярной команды, поделился мыслями о предстоящем соперничестве:

- «Новая генерация» звёзд с неба не хватает, при этом нехватку мастерства компенсирует старанием и напором. А когда они играют дома, у них появляются внутренние силы, в родных стенах у них словно вырастают крылья. У нас не так много времени на подготовку к предстоящим матчам, поэтому распланировали работу и по нагрузке, и по тактическим моментам. Сейчас разбираем тактику соперника, выявляем его сильные и слабые стороны, и, отталкиваясь от этого, будем проводить специальные занятия.

Игрок нашей команды Руслан Кудзиев, признанный лучшим игроком в противостоянии «Норильского никеля» и «Ухты» и номинированный на звание «Игрок месяца», добавил, что «Новая генерация», на его взгляд, «домашняя» команда: сыктывкарцы традиционно хорошо выступают в родных стенах. И во многом им это удаётся благодаря болельщикам, которые всегда ярко и громко поддерживают их:

- Кроме того, независимо от того, где и с кем они играют, они всегда дают играть другим, поэтому встречи, как правило, заканчиваются с большим счётом. Безусловно, «Генерация» будет заряжена на атаку, но у неё есть определённые бреши в обороне, что, наверное, можно объяснить молодым составом игроков, которые пока что не имеют серьёзного опыта.

Он добавил, что МФК «Норильский никель» готовится в обычном режиме и планирует отталкиваться от своей игры, не подстраиваясь под соперника: «Площадка рассудит, кто как подготовился».

Игры пройдут 3 и 4 декабря. Начало поединков в 23.00 и 20.00 (по норильскому времени).