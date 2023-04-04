В 17-й раз в Норильске прошёл крупнейший местный турнир по боксу на призы группы компаний «Жар.Птица»

Уже много лет он имеет статус краевого, привлекая спортсменов из других регионов возможностью выполнить спортивные разряды, а также норматив к. м. с. Из-за пандемии несколько лет турнир проходил в сжатом формате и с малым числом зрителей, но в этом году его состав расширился — в заявку вошли не только норильчане и дудинцы, но и боксёры из Томска и Новосибирска. Ещё одним гостем, приезжающим на турнир практически ежегодно, стал Сергей Алексеевич Могутнов, человек в боксёрском мире города известный: в прошлом тренер с многолетним стажем, сегодня — судья всероссийской категории и житель Санкт-Петербурга. А обновлённый после ремонта зал «Геркулеса» вновь увидел аншлаг на протяжении всех трёх дней турнира.

Традиционно соревнования сопровождались красочными церемониями открытия, закрытия и награждения. Призы, кстати, вручались не только атлетам, но и организаторам. Например, перчатки с автографом Роя Джонса-младшего, приезжавшего в Красноярск пару лет назад в рамках проекта «Путь к абсолютной победе», были вручены бессменному спонсору мероприятия Виктору Коновалову. Виктор Петрович, а также председатель благотворительного фонда «Территория добра» Светлана Зенина пожелали спортсменам честной победы, и турнир стартовал.

За три дня в ринг вышло более 130 боксёров (выступавших в трёх возрастных группах от 13 до 18 лет) из городских спортшкол и частных клубов. Поскольку региональный турнир было решено совместить с городским, на призы группы компаний «Жар.Птица» выступили боксёры и других возрастов: от 11 до 12 и даже от 18 до 40. Последних, правда, было немного — организаторы говорят, что не все взрослые, занимающиеся боксом, готовы выступать, зато их бои всегда привлекают к себе внимание. Как, кстати, и женский бокс — такой в Норильске есть и на турнире был представлен.

— Девочек было немного, поскольку ведущие спортсменки Наталья Бубнова и Ширин Дуйшеналиева сегодня на выезде, готовятся к первенству России. Те спортсменки, которые остались в городе, выступили в одной весовой и возрастной категории. Например, Амина Далгатова билась против своей соперницы и подруги Влады Бурбиной. Они устроили очень хороший конкурентный бой. Девочки встречаются во второй раз. В первый раз — на первенстве Норильска памяти Евгения Сёмина. Тогда раздельным решением судей победу одержала Амина. В этот раз она повторила результат. Кстати, девочке всего 10 лет, но она уже провела 10 боёв и в её активе 10 побед, причём 8 из них — против мальчиков, — поделился Максим Трофимов, тренер отделения бокса спортшколы № 4 и один из организаторов турнира. — Были и другие запомнившиеся встречи. Из своих воспитанников выделил бы Олега Ковалёва. Он занимается всего полгода, но уже является кандидатом на выступление на уровне первенства Сибири — притом что официальные встречи он проводит лишь несколько месяцев. Очень физически одарённый парень, но главное — старательный, что сказывается на результате боёв. На турнире Олег проиграл первый бой своему же одноклубнику, а затем дважды у него выиграл. Всегда приятно видеть такое желание идти вперёд.

В целом Максим Трофимов отмечает, что турнир прошёл на высоком уровне, ведь в Норильске тренируются ведущие спортсмены — члены сборной региона, Сибири и страны, что всегда гарантирует хорошее качество бокса.

— У каждого боксёра стояла своя задача. Например, опытные ребята готовятся к выездным соревнованиям — уже в субботу мы улетаем в Карачаево-Черкесию, и им нужно было отбоксировать на фазе загрузки, а для этого — найти свои резервные силы. Все с задачей справились, некоторые проявили себя даже лучше ожидаемого. Также были и обратные примеры, но это спорт, так всегда бывает, — добавляет он.

Победителями краевого турнира в своих весовых и возрастных категориях стали Семён Созыкин, Амина Далгатова, Султан Ибрагимов, Максим Монастырский, Дмитрий Зайцев, Денис Карасёв, Мустафа Аюпов, Олег Ковалёв, Сармат Дзуцев, Тамерлан Итупов. Также специальными призами от группы компаний «Жар.Птица» и фонда «Территория добра» были награждены ведущие спортсмены, показавшие на протяжении предыдущего года стабильно высокие результаты. Некоторые из них, кстати, выступили на турнире в роли судей — например Олег Ключагин, ставший недавно во второй раз победителем первенства Сибири.

— По уровню организации, подготовки спортсменов турниров, подобных этому, в стране сегодня почти не проводят. Огромная благодарность Виктору Петровичу Коновалову, что он столько лет поддерживает эту славную традицию, вкладываясь в неё щедро и с душой. Все ребята стремятся выступить на этих соревнованиях, а также перенять стиль более опытных, мастеровитых товарищей. Согласитесь, здорово посмотреть бой и выйти в ринг после победителя крупнейших международных соревнований «Дети Азии» — а ведь такой парень у нас есть, Денис Карасёв. Более того — юниоры видят, что выступают и взрослые боксёры, люди, занимающиеся «для себя», и это тоже большой стимул к росту, — подытоживает главный судья Сергей Могутнов. — Жаль, конечно, что не каждый год могут приехать атлеты из других регионов. Они добавляют свежую кровь, поскольку отличаются своими школами бокса, стилем ведения боя. Зато приятно удивили ребята из Дудинки. Какое-то время там не было заметных результатов, но сегодня усилиями Павла Насонова появились самобытные, классные ребята, которые на этом турнире показали себя, а один даже вошёл в число победителей. Набирают темп и несколько человек из клуба «Олимп». Так что я уверен, что впереди норильчан ждёт и дальнейший серьёзный прогресс в результатах.