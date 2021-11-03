В 2022 году плато Путорана вновь примет участников чемпионата мира по плаванию в открытой воде X-WATERS

Организаторы соревнований опубликовали на официальных страницах в соцсетях календарь заплывов на будущий год. В 2022 году запланировано 22 заплыва в разных странах. Соревнования пройдут на Байкале, Волге, на озере Севан, а также в Крыму, на Мальте и в других местах. Есть в списке и плато Путорана (с 12 по 18 июля). Вскоре будет открыта регистрация участников. Ожидается, что в их числе будут и норильчане.

Напомним, в июле 2021 года в одном из самых глубоких и холодных пресноводных водоёмов России — озере Лама — впервые прошёл этап чемпионата мира по плаванию в открытой воде X-WATERS. Пловцы на выбор преодолели дистанции в 50, 100, 1000 и 1850 метров. Стойкость, скорость и выносливость продемонстрировали 18 спортсменов из Москвы, Подмосковья, Самары, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Норильска. В команду северного города вошли как опытные, так и начинающие моржи и холодовые дайверы — члены клуба «Моржи Таймыра» и Nord Diving Club.

Тогда же представители АРН отмечали, что готовы расширять состав норильской команды. Будет подготовлен план тренировок, проведут которые и тренеры по холодовому плаванию. Это позволит активно готовить пловцов к будущим соревнованиям.