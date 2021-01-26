В «Айке» прошёл региональный турнир по греко-римской борьбе памяти Николая Баскакова

Как рассказал президент Федерации греко-римской борьбы Норильска Сергей Фолькман, на полученные деньги федерация приобрела оборудование, необходимое для проведения соревнований и тренировок на более высоком уровне, в том числе: ноутбуки, борцовское покрытие для тренировок на стадионе «Заполярник» и отдельное покрытие для проведения соревнований. Кроме того, на средства гранта обновили экипировку для спортсменов, а основная часть денег ушла на вызов приезжих команд.

- Мы пригласили на турнир спортсменов из Санкт-Петербурга, Красноярска и Омска. В составе каждой из этих трёх сборных выступили по пятеро их лучших спортсменов. Встречающая сторона - Норильск и Таймыр. Планировалось к участию пять сборных, но в итоге выступило четыре: дудинцы не смогли прибыть в связи с неблагоприятной погодой, - рассказал Сергей Фолькман. Он также отметил удобство нового зала для выступлений. – Светлый, хороший зал с качественным звуком – конечно, эти соревнования были для нас особенными.

Главная задача турнира была простой — получить соревновательный опыт с сильными иногородними спортсменами. Его предваряла серия мастер-классов иногородних тренеров, полезных как для наставников, так и для спортсменов.

- Поскольку команды прилетели к нам ещё в понедельник, на протяжении недели мы проводили общие тренировки. В среду мастер-класс давал тренер сборной Красноярска Денис Болдырев, в четверг – Михаил Иванчук из Омска. Подчеркну, что на сборах все мы получили большой опыт. Эти тренеры работают в более крупных городах, к тому же их ребятам чаще удаётся выступать на различных соревнованиях, и нам с нашим недостатком выездов всегда полезно перенять их опыт, - поделился Сергей Фолькман.

Сам же турнир прошёл в два дня: в первый соревновались старшие юноши (13-15 лет), во второй – младшие (10-11 лет), всего на трёх коврах боролись около сотни спортсменов. В первый день разыграли 10 поясов чемпиона, четыре из которых уехали в Красноярск, один – в Омск, ещё один достался участнику сборной Талнаха, и сразу три - у сборной Норильска. Сергей Фолькман рассказал, что рассчитывал на получение пяти поясов, и достигнутые результаты – повод для анализа и работы над ошибками.

Среди младших юношей разыгрывать пояса не планировалось, но поскольку два так и не были реализованы среди старших ребят, их решено было вручить участникам второго дня, наиболее того заслужившим. Первый вручили самому младшему борцу-омичу, выступавшему в самой лёгкой весовой категории. Второй решено было присудить норильскому борцу, тренирующемуся в спортзале «Геркулес»:

- Он получил награду буквально за волю к победе. Последний его поединок было крайне сложным, но он смог победить. Именно за такую волю мы и отметили спортсмена, - поделился Сергей Фолькман.

Соревнования позволили сформировать сборную, которая теперь представит Норильск на выездных мероприятих – первое же, первенство края, состоится уже 28 февраля в Зеленогорске. На него отобрано шесть спортсменов 13-15 лет.