В апреле в Норильске снова сыграют легенды хоккея

Он побывал на одном из самых новых социальных объектов «Норникеля» - в спортхолле «Айка»: увидел помещения для занятий физкультурников, волейболистов, баскетболистов, любителей других видов спорта, заглянул в фитнес-зал и даже попинал мяч с ребятишками на основном поле спортхолла. Увиденным остался доволен. Он объявил, что в этом году, в апреле, норильчане смогут увидеть ставшие уже традиционными игры звёзд хоккея. В прошлом, напомним, из-за ковида спортивное шоу отменили.

«В этот раз из-за травмы сам я не смогу принять участие в матче. Но ребята, с которыми мы играли, обещали приехать. Так что в апреле матч со звездами запланирован. А меня ждите уже в 2022 году», - сказал Владимир Потанин.