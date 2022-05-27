В бассейне «Х-Fit Север» состоялся отборочный заплыв на участие в этапе чемпионата мира по плаванию в открытой воде

Отборочный заплыв проводился на четырёх дистанциях: 50, 100, 1000, и 1852 (морская миля) метров. Именно такие расстояния предстоит преодолеть спортсменам в июле в ледяной воде озера Лама. Каждый пловец мог выбрать одну дистанцию. Морскую милю покорили четверо северян. Километр проплыли трое. На спринтерских дистанциях проявили себя 18 норильчан: стометровку преодолели семеро пловцов, шесть из которых станут участниками X-WATERS, а из 11 покорителей самой короткой дистанции в норильскую команду вошли семь.

Директор АРН Максим Миронов с поздравил победителей отборочного этапа:

«На прошедших в 2021 году соревнованиях, норильчане достойно выступили. Очень радует, что команда за год выросла и улучшила результаты. Дело за малым — закрепить успех в водах Ламы».

Отметим, что многие участники прошлогоднего заплыва, решили повторить успех и даже попробовать себя на новых дистанциях. Среди них Иван Гордейчук, военнослужащий:

«Я снова прошёл отборочный заплыв. В этот раз увеличил дистанцию. В прошлом году плыл километр и занял первое место. Решил попробовать силы и на большей дистанции — преодолеть морскую милю. На отборочном заплыве показал также лучшее время 35 минут 5 секунд. Очень доволен».

Эмоции на объявлении результатов были только положительные. Блеск счастья в глазах участников слепил. Улыбки и аплодисменты дарились в том числе и тренерам, которые терпеливо обучали будущих победителей всеми тонкостям дыхательных практик и тому, как справляться с боязнью холодной воды.

«Норильчане и в бассейне, и на открытой воде показали лучшие результаты. Среднее время всех участников на стометровке — 1 минута 22 секунды. Ещё в прошлом году очень крутой момент был. Участник плыл милю в костюме для дайвинга, который не предназначен для скоростных заплывов. Но он смог, преодолел расстояние за 38 минут.

Хочется, конечно, взять в финальный заплыв всех, кто в процессе годовой подготовки дошёл до отборочного этапа. Такие уважение, внимание и колоссальная отдача от участников дорогого стоят», — поделилась впечатлениями о норильских спортсменах тренер по зимнему плаванию, Наталья Васильева.

Кроме норильчан, участниками второго массового холодового заплыва станут несколько смельчаков из других российских городов. Те же, кто не прошёл отборочный этап, смогут попасть на мероприятие в качестве волонтёров.

Проект X-WATERS Plateau Putorana реализуется при активном участии Агентства развития Норильска и при поддержке компании «Норникель». Популяризацией холодового плавания в Норильске занимаются «Моржи Таймыра» и Nord Diving Club.