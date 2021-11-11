В ближайшие месяцы МФК «Норильский никель» будет играть без Жоао Батиста

Жоао Батиста отметил, что очень расстроен ситуацией:

- Самое досадное, что я травмировался именно в тот момент, когда только начал обретать уверенность на площадке, чувствовать, что моя значимость в командной игре растёт. И сейчас я, к сожалению, вынужден сделать паузу, чтобы пройти лечение.

По результатам МРТ у игрока повреждена внутренняя боковая связка и наблюдается растяжение передней крестообразной. Медицинский штаб клуба оценил сроки восстановления минимум в два месяца.

- Сейчас мы ещё анализируем мнения профильных специалистов, но в принципе есть надежда, что оперировать не придётся. Всё ограничится консервативным лечением. Безусловно, травма выбила меня из колеи. Я хочу играть, работать, помогать команде. Очень надеюсь, что мне удастся восстановиться в максимально короткие сроки и вернуться к игре деятельности как можно скорее, — добавил Батиста.

В свою очередь, коллектив мини-футбольного клуба «Норильский никель» поддерживает Жоао и желает скорейшего выздоровления и возвращения в строй.