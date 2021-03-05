В центре единоборств и фитнеса «Олимп» состоялось долгожданное событие: открыт зал мини-футбола и лёгкой атлетики

Ремонт помещения длился восемь месяцев. Сегодня в новеньком зале занимаются около 80 юных спортсменов. Особенность зала - покрытие пола искусственным футбольным газоном, создающее ощущение настоящего травяного поля.

Этот проект реализован с помощью акселератора социальных предпринимателей от компании «Норникель». На празднике открытия присутствовали гости, помогавшие воплотить этот проект в жизнь: представители администрации города, ЗФ «Норникеля», тренеры, родители, предприниматели и волонтёры, помогающие центру.

Следующий шаг по проекту акселератора от «Норникеля» - открытие зала танцев. Также планируется приступить к строительству спортивной мультиплощадки во дворе центра (в рамках грантовой программы «Норникеля» «Мир новых возможностей»). Появиться она должна к осени.

Подробнее о том, чем готов порадовать своих гостей «Олимп», читайте в рубрике «Спорттайм».