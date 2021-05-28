В Дудинке на ледовой арене «Таймыр» состоялось торжественное открытие международного турнира по кёрлингу Arctic Cup 2021

Первое место заняла команда по кёрлингу из Санкт-Петербурга, вторыми стали игроки из Москвы, бронзовые награды завоевали спортсмены из Красноярска, и отдельный приз «За волю к победе» был присуждён самой молодой команде из Дудинки.

На церемонии открытия спортсменов из нескольких стран приветствовал помощник президента России Игорь Левитин.

«Дудинка становится центром международного спорта, а Север - местом больших спортивных событий, - сказал он. - Это особенно важно сейчас, когда внимание всего мира, без преувеличения, приковано к Заполярью, с которым у руководства страны связаны большие планы».

Почётное право пустить первый камень по льду было предоставлено главе Дудинки Юрию Гурину. После этого перед гостями спортивного праздника выступили олимпийские чемпионы по фигурному катанию - Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Блестящим завершением торжественного открытия чемпионата стало выступление певицы Манижи, которая прибыла в Дудинку прямо из Амстердама, с международного конкурса «Евровидение».