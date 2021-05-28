МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Дудинке на ледовой арене «Таймыр» состоялось торжественное открытие международного турнира по кёрлингу Arctic Cup 2021

В Дудинке на ледовой арене «Таймыр» состоялось торжественное открытие международного турнира по кёрлингу Arctic Cup 2021

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В Дудинке на ледовой арене «Таймыр» состоялось торжественное открытие международного турнира по кёрлингу Arctic Cup 2021

Прежде, чем начать, участники торжества вручили награды победителям и призёрам прошедшего накануне детского турнира.

В Дудинке на ледовой арене «Таймыр» состоялось торжественное открытие международного турнира по кёрлингу Arctic Cup 2021В Дудинке на ледовой арене «Таймыр» состоялось торжественное открытие международного турнира по кёрлингу Arctic Cup 2021В Дудинке на ледовой арене «Таймыр» состоялось торжественное открытие международного турнира по кёрлингу Arctic Cup 2021В Дудинке на ледовой арене «Таймыр» состоялось торжественное открытие международного турнира по кёрлингу Arctic Cup 2021В Дудинке на ледовой арене «Таймыр» состоялось торжественное открытие международного турнира по кёрлингу Arctic Cup 2021В Дудинке на ледовой арене «Таймыр» состоялось торжественное открытие международного турнира по кёрлингу Arctic Cup 2021В Дудинке на ледовой арене «Таймыр» состоялось торжественное открытие международного турнира по кёрлингу Arctic Cup 2021

Первое место заняла команда по кёрлингу из Санкт-Петербурга, вторыми стали игроки из Москвы, бронзовые награды завоевали спортсмены из Красноярска, и отдельный приз «За волю к победе» был присуждён самой молодой команде из Дудинки.

На церемонии открытия спортсменов из нескольких стран приветствовал помощник президента России Игорь Левитин.

«Дудинка становится центром международного спорта, а Север - местом больших спортивных событий, - сказал он. - Это особенно важно сейчас, когда внимание всего мира, без преувеличения, приковано к Заполярью, с которым у руководства страны связаны большие планы».

Почётное право пустить первый камень по льду было предоставлено главе Дудинки Юрию Гурину. После этого перед гостями спортивного праздника выступили олимпийские чемпионы по фигурному катанию - Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Блестящим завершением торжественного открытия чемпионата стало выступление певицы Манижи, которая прибыла в Дудинку прямо из Амстердама, с международного конкурса «Евровидение».

Текст Денис Кожевников
Фото Денис Кожевников
28 мая в 18:25 450
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