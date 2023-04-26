В Дудинке определили победителей Nornickel Curling Cup '23

Сегодня на ледовой арене «Таймыр» разразилась целая борьба за места на пьедестале победителей. По итогам предыдущих трёх игровых дней в финал вышли четыре российские команды.

Так, за «золото» боролись Алина Ковалева/Алексей Тимофеев и Елизавета Трухина/Николай Лысаков. Игра была напряжённой команды буквально шли ноздря в ноздрю. Однако, сегодня удача оказалась на стороне игровой пары Алины Ковалевой и Алексея Тимофеева. Елизавета Трухина и Николай Лысаков взяли «серебро». Итоговый счёт 9:7 в пользу команды Россия2.

Алина Ковалева поделилась с журналистами эмоциями от прошедшей игры:

– После череды неудачных финалов, я очень хотела выиграть этот финал. Турнир в Дудинке, как и всегда, организован отлично. Мы стараемся приезжать сюда каждый год, потому что я люблю сбда приезжать. Мне нравится церемония закрытия и открытия, а также сам лёд и атмосфера, которая царит во время игры. Что касаемо игры, то в целом мы чувствовали преимущество. Даже когда нас догнали.

За третье место сегодня сразились команды Россия4 и Россия5. Здесь заметное преимущество было за Анастией Брызгаловой и Александром Крешельницким. Они уверенно обошли своих соперников – Галину Арсенькину и Алексея Ерёмина — на три камня и заняли почётное третье место со счётом 6:3.

Напомним, Nornickel Curling Cup проходит в Дудинке уже в седьмой раз. Традиционно организатором соревнований стала Федерация кёрлинга России при поддержке компании «Норникель».

Второй день турнира завершён ??

Чемпионы мира 2016 года Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий, играющие вместе первый турнир после Олимпиады-2018, лидируют в группе А. Они выиграли три матча из трёх. Сегодня Брызгалова/Крушельницкий победили призёров чемпионата России Трухину/Лысакова - 9:5 и белорусско-российский дуэт Камкина/Сазонов - 14:0. Завтра они сыграют с действующими чемпионами России Нкеирухой Езех и Олегом Красиковым.

Красноярская пара Анна Самойлик/Владимир Морозов одержали три победы в трёх матах в группе В. Во второй день они были сильнее белорусского-российского дуэта Торсунова/Казачков - 8:0 и сербской пары Панзалович/Унгурович - 11:4.