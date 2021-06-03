В Дудинке планируется строительство легкоатлетического манежа

- Учитывая климатические условия, на Таймыре просто необходимо построить спортсооружение, которое позволит заниматься спортом круглый год, – сказал Евгений Вершинин. - Для нас важно обеспечить комфортные условия для занятия северным многоборьем, в котором наши спортсмены занимают одну из лидирующих позиций в России.

Помимо беговых дорожек для легкой атлетики в манеже планируется разместить стрелковый тир, оборудование для скалолазания и спортивной акробатики. Кроме спортивных мероприятий, тренировок и соревнований в будущем легкоатлетическом манеже рассматривается возможность проведения культурных и общественных мероприятий.

Ориентировочная стоимость объекта составляет 825 млн руб. Евгений Вершинин со своей стороны просил содействия Игоря Левитина в привлечении федеральных средств в реализации столь значимого для Таймыра социального объекта.

На сегодняшний день муниципалитетом проведены инженерные изыскания и получено положительное заключение экспертизы. Проектирование выполнено на 80%. Определены градостроительные, архитектурные, художественные, экологические, технические, технологические, инженерные решения объекта и сметная стоимость строительства на стадии проекта «П».

Предположительно будущий легкоатлетический манеж разместится на той же площадке, где сейчас действуют спортивные объекты Дудинки – Дом физкультуры, плавательный бассейн и ледовая арена «Таймыр».

Традиционно активное участие в реализации проекта примет компания «Норникель».