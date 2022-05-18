В Дудинке состоится традиционный международный турнир по кёрлингу WCT Nornickel Curling Cup

В этом году соревнования пройдут уже в шестой раз, на лёд выйдут сильнейшие женские и мужские коллективы. К участию приглашены команды из Италии, Белоруссии и России.

Нашу страну на турнире будут представлять сразу несколько команд. Среди них - основа мужской сборной – команда Сергея Глухова и главная национальная женская сборная во главе со скипом Алиной Ковалевой. Также будут представлены две интернациональные команды – Россия/Италия (Тимофеев, Крушельницкий/Пиатти, Сола) и Россия/Беларусь (Самойлик, Дудко/Устинович, Торсунова) и две звездные российские команды, участники Олимпийских игр 2014 – команда Анны Сидоровой и коллектив Алексея Стукальского.

Традиционно организатором соревнований стала Федерация кёрлинга России при поддержке компании «Норникель».

Организаторы подготовили для горожан ряд спортивных мероприятий, в том числе мастер-классы по биатлону и лыжным гонкам.

В преддверии открытия WCT Nornickel Curling Cup в Дудинке состоится турнир среди юных кёрлингистов. Состязания пройдут с 25 по 28 мая на ледовой арене «Таймыр». В Junior Nornickel Curling Cup примут участие команды из Дудинки, Красноярска и Кузбасса. Этот турнир позволяет молодым участникам получить соревновательный опыт, состязаясь с сильнейшими спортсменами в своей возрастной категории.