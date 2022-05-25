В Дудинке стартует самый северный международный турнир по кёрлингу Nornickel Curling Cup

Первыми в борьбу за награды вступят юные участники соревнований Junior Nornickel Curling Cup - спортсмены из Красноярска, Дудинки и Кузбасса. Взрослый кубок стартует завтра. Россию представят сразу несколько национальных команд. Среди них - основа мужской сборной – команда Сергея Глухова и главная национальная женская сборная во главе со скипом Алиной Ковалевой. Также будут представлены две специально сформированные интернациональные команды – Интернэшнл (Тимофеев, Крушельницкий/Пиатти, Сола) и Россия/Беларусь (Самойлик, Дудко/Устсинович, Торсунова) и две звёздные российские команды, среди которых участники Олимпийских игр 2014 – коллективы Анны Сидоровой и Алексея Стукальского.

Торжественное открытие турнира состоится 28 мая. На церемонии выступит российская фигуристка, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратный чемпион мира, двукратная чемпионка Европы Евгения Медведева.

Режиссёром церемонии стал знаменитый фигурист и постановщик великолепных ледовых шоу Илья Авербух.

Помимо зрелищных выступлений, в программе спортивного праздника - бесплатные мастер-классы по биатлону для всех желающих в возрасте от девяти лет. Занятия проводят олимпийский чемпион, многократный победитель и призёр чемпионатов мира и Европы Антон Шипулин, а также двукратный бронзовый призёр чемпионата мира, чемпион Европы и победитель Всемирных военных игр Матвей Елисеев.

В рамках события в столице Таймыра впервые состоятся состязания ночной любительской лиги по кёрлингу. Её участниками станут почётные гости Nornickel Curling Cup.

Прямые трансляции турнира смотрите на YouTube-канале Russian Curling TV.

«Наш ежегодный турнир по кёрлингу вырос из события в мета-событие: была построена арена «Таймыр», открылась школа кёрлинга, в которой занимаются все желающие, и уже дудинские команды участвуют в соревнованиях, а сам турнир по кёрлингу - долгожданный спортивный праздник для жителей наших городов, журналистов и лучших спортсменов со всего мира. Ждем всех в Дудинке!», - говорит старший вице-президент компании «Норникель» Лариса Зелькова.

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев: «В этом году соревнования в Дудинке проходят уже в шестой раз. Это говорит о том, насколько кёрлинг стал популярен в Красноярском крае. Ежегодно благодаря большому вкладу и всесторонней поддержке со стороны компании «Норникель» соревнования получаются яркими, интересными и запоминающимися. Лучшие спортсмены со всего мира с большим желанием приезжают, чтобы сразиться за кубок самого северного турнира по керлингу. Многие из наших участников уже не первый год в Дудинке, что показывает их отношение к этому турниру и к региону в целом. Не сомневаюсь, что состязания пройдут на высочайшем уровне и станут настоящим праздником для всех жителей Таймыра».