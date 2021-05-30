В Дудинке в торжественной обстановке завершился турнир по кёрлингу Arctic Cup 2021

Вручая награды победителям, председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов отметил, что нынешний турнир стал одним из компонентов работы, которая в настоящий момент ведётся в области расширения возможностей спорта и туризма в Арктике. Свидетельством тому стала встреча с участием Олега Матыцина, министра спорта России, и Игоря Левитина, помощника президента РФ, на которой теме развития спорта и туризма в регионе было отведено особое место.