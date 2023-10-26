В Дудинке завершился Открытый чемпионат и первенство района по северному многоборью

«Я хочу поблагодарить всех участников, судей и тренеров за прекрасный праздник, который в эти дни мы могли наблюдать в нашем родном городе. Дорогие участники, уверен, что за это время вы стали большой спортивной семьёй, обрели новых друзей, несмотря на соперничество. В этот праздничный день я хочу пожелать, чтобы вы не останавливали и не снижали темпы тренировок, потому что команда Таймыра всегда отличалась своей подготовкой и уровнем выступлений. Удачи вам в дальнейшем и всего самого доброго», — поздравил собравшихся председатель районного Совета депутатов Владимир Шишов.

Соревнования проходили по трём возрастным группам: 11-13 лет, 14-15 лет, а также среди мужчин и женщин. За медали боролись спортсмены из Дудинки, села Хатанга, посёлков Новорыбная и Носок.

По итогам соревнований победителями в своих возрастных группах в дисциплине «тройной прыжок с отталкиванием двумя ногами» стали Александра Здунова и Севастьян Кошкарев (г. Дудинка), Дарья Яковлева и Андрей Маймаго (г. Дудинка), Екатерина Миллер (г. Дудинка), Валентин Болин (Таймырский колледж).

Лучшие результаты в метании тынзяна на хорей показали Ксения Поротова (с. Хатанга), Севастьян Кошкарев (г. Дудинка), Мафтуна Инатуллаева и Андрей Маймаго (г. Дудинка), Татьяна Поротова (с. Хатанга), Валентин Яр (Таймырский колледж).

Александра Здунова и Севастьян Кошкарев (г. Дудинка), Регина Шеленина и Ярослав Тэседо (г. Дудинка), Татьяна Поротова (с. Хатанга), Алексей Секиркин (г. Дудинка) одержали победу в дисциплине «бег с палкой».

В метании топора на дальность победили Виктория Солодникова и Севастьян Кошкарев (г. Дудинка), Мафтуна Инатуллаева (г. Дудинка), Эльдар Большаков (с. Хатанга), Евгения Вэнго и Валентин Болин (Таймырский колледж).

В прыжках через нарты первое место заняли Ксения Поротова (с. Хатанга), Севастьян Кошкарев (г. Дудинка), Регина Шеленина (г. Дудинка), Лев Тэседо (п. Носок), Евгения Вэнго и Валентин Болин (Таймырский колледж).

По итогам всех дисциплин призовые места распределились следующим образом: среди юношей и девушек 11-13 лет лучшими стали Ксения Поротова (с. Хатанга), Севастьян Кошкарев (г. Дудинка). В возрастной категории 14-15 лет первые места заняли Регина Шеленина, Андрей Маймаго (г. Дудинка).

Среди женщин и мужчин золото завоевали Татьяна Поротова (с. Хатанга) и Валентин Яр (Таймырский колледж).

По итогам командного зачёта победу одержала команда села Хатанга, на втором месте – команда Таймырского колледжа и третье место у команды дудинской школы № 7.

Ребята, занявшие первые места, отправились на краевые соревнования, где будут представлять Таймыр на первенстве Красноярского края по северному многоборью среди юношей и девушек в возрасте 11-13 лет, Кубке Красноярского края по северному многоборью и всероссийских соревнованиях по северному многоборью среди юниоров и юниорок 16-17 лет, которые стартовали сегодня и пройдут в городе Красноярске с 1 по 6 ноября.