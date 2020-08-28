МАУ ИЦ «Норильские новости»

Чемпионат России по кросс-триатлону

Чемпионат России по кросс-триатлону

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Чемпионат России по кросс-триатлону

В Емельяновском районе Красноярского края прошёл чемпионат России по кросс–триатлону.

Чемпионат России по кросс-триатлону

На старт вышли представители Красноярского края, Республики Башкортостан, Кировской, Новосибирской, Свердловской областей и Санкт–Петербурга. Среди мужчин лучший результат показал Антон Козлов из Санкт–Петербурга, преодолевший дистанцию за 1 час 23 мин. Второе и третье места заняли представители Красноярского края: с отставанием от лидера в 3 мин 14 сек. серебряную медаль завоевал Андрей Моисеенко, обладателем бронзы стал заслуженный мастер спорта России Павел Андреев. Среди женщин победу одержала Марина Белозерцева из Кировской области (с результатом 1 час 39 мин.). Второе и третье места заняли также представители Красноярского края Татьяна Башун и Валерия Кузнецова, преодолевшие дистанцию с отставанием почти в 13 минут и 15 минут соответственно.

28 августа в 16:43 320
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