Чемпионат России по кросс-триатлону

На старт вышли представители Красноярского края, Республики Башкортостан, Кировской, Новосибирской, Свердловской областей и Санкт–Петербурга. Среди мужчин лучший результат показал Антон Козлов из Санкт–Петербурга, преодолевший дистанцию за 1 час 23 мин. Второе и третье места заняли представители Красноярского края: с отставанием от лидера в 3 мин 14 сек. серебряную медаль завоевал Андрей Моисеенко, обладателем бронзы стал заслуженный мастер спорта России Павел Андреев. Среди женщин победу одержала Марина Белозерцева из Кировской области (с результатом 1 час 39 мин.). Второе и третье места заняли также представители Красноярского края Татьяна Башун и Валерия Кузнецова, преодолевшие дистанцию с отставанием почти в 13 минут и 15 минут соответственно.