В городе открылась батутная секция

Авторами проекта #ТУТБАТУТ стали тренеры спортивной школы № 2, а реализуется он на средства благотворительной программы «Мир новых возможностей» «Норникеля». Благодаря новой батутной секции у норильчан с ребятишками от четырёх лет появилась возможность разнообразить досуг на выходных, а также приобщить детей к активному образу жизни и помочь определиться им с хобби и увлечениями.

Уже в это воскресенье, 8 ноября, в 15 часов на базе спортивной школы № 2 (Ленинский проспект, 11) пройдёт первое занятие в рамках проекта #ТУТБАТУТ. Участники тренировки смогут познакомиться с оборудованием, тренерами и освоить упражнения на батуте.

Записаться на первую тренировку можно по телефону:

8-995-096-43-96. По этому же номеру можно будет узнавать о других занятиях, которые будут проводиться каждое воскресенье с 15 до 20 часов и только по предварительной записи.

Больше узнать о проекте можно на страничке в Инстаграм:

https://instagram.com/tutbatut.nsk?igshid=h9oqls7aw3po

или в пятничном номере «Заполярки»