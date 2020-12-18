Спортхолл «Айка» открыт
Спортхолл «Айка» открыт
Новый социальный объект был построен компанией «Норникель» за два года.
«Айка» станет основной тренировочной базой мини–футбольного клуба «Норильский никель». Здесь планируется проводить спартакиады предприятий компании «Норникель», тренировки детских мини–футбольных команд города и игры чемпионата России по мини–футболу среди клубов Суперлиги, матчи Кубка России. Тут смогут заниматься волейболисты, баскетболисты, бадминтонисты и другие спортсмены. Будут работать бильярд, боулинг, фитнес–клуб, детская школа по мини–футболу, студия танца, также планируется организовать игровое пространство для детей.
Объект возводился по дополнительному соглашению между Красноярским краем, «Норникелем» и муниципалитетом к уже имеющемуся соглашению от 2010 года о взаимодействии и сотрудничестве в сфере модернизации и развития объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда Норильска. Инвестиции составили около 3,6 млрд рублей.
Название спортхолл получил по итогам голосования на сайте «Заполярной Правды». Айкой звали медведицу, которая в 1970–е жила в квартире режиссёра норильской телестудии Юрия Ледина.
– Новый физкультурно–оздоровительный комплекс «Айка» открывает широкие возможности для занятий физической культурой и спортом, укрепления здоровья, организации интересного и полезного досуга. Он построен как для спортсменов–профессионалов, так и для любителей физической культуры. Вместимость трибун и оснащение возведённого в сжатые сроки комплекса позволяют на высоком уровне проводить соревнования по волейболу, баскетболу, мини–футболу. Без преувеличения можно сказать, что открытие нового спортивного объекта для жителей Норильска стало большим и долгожданным событием. Норильчане получили современный и востребованный комплекс, — отметил во время торжественного открытия спортхолла полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. — Благодарю всех, кто проектировал и строил «Айку». Благодарен и компании «Норникель» за значимый подарок городу. Поддержка массового спорта — это инвестиции не только в спортивное будущее Норильска, но и в здоровье нации в целом. Спорт неизменно пробуждает в наших сердцах гордость и переживания за наших товарищей, за команду, за олимпийскую сборную и нашу Россию. Спортивные победы объединяют нас для новых достижений. Желаю всем отличного настроения, спортивного азарта, бодрости, задора и, конечно же, высоких спортивных результатов!