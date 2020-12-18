Спортхолл «Айка» открыт

«Айка» станет основной тренировочной базой мини–футбольного клуба «Норильский никель». Здесь планируется проводить спартакиады предприятий компании «Норникель», тренировки детских мини–футбольных команд города и игры чемпионата России по мини–футболу среди клубов Суперлиги, матчи Кубка России. Тут смогут заниматься волейболисты, баскетболисты, бадминтонисты и другие спортсмены. Будут работать бильярд, боулинг, фитнес–клуб, детская школа по мини–футболу, студия танца, также планируется организовать игровое пространство для детей.

Объект возводился по дополнительному соглашению между Красноярским краем, «Норникелем» и муниципалитетом к уже имеющемуся соглашению от 2010 года о взаимодействии и сотрудничестве в сфере модернизации и развития объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда Норильска. Инвестиции составили около 3,6 млрд рублей.

Название спортхолл получил по итогам голосования на сайте «Заполярной Правды». Айкой звали медведицу, которая в 1970–е жила в квартире режиссёра норильской телестудии Юрия Ледина.

– Новый физкультурно–оздоровительный комплекс «Айка» открывает широкие возможности для занятий физической культурой и спортом, укрепления здоровья, организации интересного и полезного досуга. Он построен как для спортсменов–профессионалов, так и для любителей физической культуры. Вместимость трибун и оснащение возведённого в сжатые сроки комплекса позволяют на высоком уровне проводить соревнования по волейболу, баскетболу, мини–футболу. Без преувеличения можно сказать, что открытие нового спортивного объекта для жителей Норильска стало большим и долгожданным событием. Норильчане получили современный и востребованный комплекс, — отметил во время торжественного открытия спортхолла полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. — Благодарю всех, кто проектировал и строил «Айку». Благодарен и компании «Норникель» за значимый подарок городу. Поддержка массового спорта — это инвестиции не только в спортивное будущее Норильска, но и в здоровье нации в целом. Спорт неизменно пробуждает в наших сердцах гордость и переживания за наших товарищей, за команду, за олимпийскую сборную и нашу Россию. Спортивные победы объединяют нас для новых достижений. Желаю всем отличного настроения, спортивного азарта, бодрости, задора и, конечно же, высоких спортивных результатов!