В Кайеркане прошли ледовые сражения в ходе традиционного блиц-турнира по хоккею памяти Юрий Русанова

В этот раз на лёд вышли четыре команды ребят 8-9 лет: две - из Центрального района («Заполярник-2011» и «Заполярник-2012», «Стальные совы» из Кайеркана и «Умка» из Талнаха). Все - воспитанники спортшколы по зимним видам спорта.

Турнир проходил по кубковой системе и стартовал в двух полуфиналах - проигравшие команды встретились в матче за 3-4 места, а победители вышли в финал. В итоге за 1-2 места сыграли кайерканская команда и талнахцы, победу одержали хозяева турнира со счётом 11:1, Талнах стал вторым, замкнула тройку призёров команда «Заполярник-2012».

Главный судья турнира Максим Мозолев отметил, что в ходе соревнований лучшими в номинациях стали: Владислав Копельчук - лучший бомбардир, Денис Табунов - лучший защитник и Дмитрий Смолин - лучший вратарь.

По мнению Бориса Рагулина, заместителя директора спортшколы по зимним видам спорта, удивительного в разнице финального счёта нет: команде «Умка», тренирующейся на катке с естественным льдом, приходится сложно, ведь свой лёд у них будет только с приходом морозов. Пока игровую практику на льду они периодически набирают в «Арктике».

- По турниру заметно, что подготовка ребят за пандемию немного отстала, но это восполнимо. Главное - основные навыки остались. Сейчас тренировки идут в полном объёме, скоро хоккеисты войдут в прежнюю форму, - отмечает он. - За время карантина некоторые дети совсем ушли из спорта, но их немного. Это можно считать естественным отбором, остались заниматься те, кто действительно любит хоккей.

Посмотреть на сражения ледовых дружин все желающие смогут уже в эти выходные: 31 октября и 1 ноября на льду «Арктики» встретятся четыре команды Большого Норильска в рамках турнира, посвященного Дню народного единства. Возраст участников - 11-12 лет. Ребята также сыграют по кубковой системе, но в два дня: на 31 октября запланированы полуфиналы и игры за 3-4 места, 1 ноября состоится финал.

- Мы приглашаем желающих поболеть за ребят: зрители могут присутствовать на играх при условии соблюдения дистанции и масочного режима. Мест в «Арктике» много, думаю, там с лёгкостью можно разместиться на необходимой дистанции, - пригласил Борис Рагулин.