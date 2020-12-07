МАУ ИЦ «Норильские новости»

В клубе «Олимп» прошли клубные соревнования по общефизической подготовке «Геркулес»

В клубе «Олимп» прошли клубные соревнования по общефизической подготовке «Геркулес»

Главная / Новости / Спорт

В клубе «Олимп» прошли клубные соревнования по общефизической подготовке «Геркулес»

Соревнования прошли в два дня. 146 участников разделили по возрастам (от 4 лет до 18 и старше) и времени выступления, чтобы минимизировать число участников, одновременно сдающих нормативы: приседание, отжимания и другие.

В клубе «Олимп» прошли клубные соревнования по общефизической подготовке «Геркулес»В клубе «Олимп» прошли клубные соревнования по общефизической подготовке «Геркулес»В клубе «Олимп» прошли клубные соревнования по общефизической подготовке «Геркулес»В клубе «Олимп» прошли клубные соревнования по общефизической подготовке «Геркулес»В клубе «Олимп» прошли клубные соревнования по общефизической подготовке «Геркулес»

В этом году помимо каратистов соревновались и представители других видов спорта. Например, кроссфита, представившие большой десант спортсменов, а также танцоры хореографического ансамбля Елены Малько.

- Мне очень приятно, что такое большое число конкурентных спортсменов пришли посоревноваться, причём среди кроссфитовцев было много взрослых людей, вплоть до 40 лет. А у танцоров - хорошо подготовленные девочки. Такие соревнования позволяют увидеть спортивный прогресс ребят. Приятно, что все спортсмены очень старались, лучшие получили медали и все участники - грамоты, - отметил директор клуба «Олимп» Алексей Нуркенов. - В целом ребята молодцы, многие показали хорошие результаты и отличную подготовку. Это не может не радовать. И спасибо тренерам и старшим ученикам отделения карате, кроссфита, хореографии, которые помогали в судействе.

Текст Татьяна Зачупейко
7 декабря в 16:35 610
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также