В клубе «Олимп» прошли клубные соревнования по общефизической подготовке «Геркулес»

В этом году помимо каратистов соревновались и представители других видов спорта. Например, кроссфита, представившие большой десант спортсменов, а также танцоры хореографического ансамбля Елены Малько.

- Мне очень приятно, что такое большое число конкурентных спортсменов пришли посоревноваться, причём среди кроссфитовцев было много взрослых людей, вплоть до 40 лет. А у танцоров - хорошо подготовленные девочки. Такие соревнования позволяют увидеть спортивный прогресс ребят. Приятно, что все спортсмены очень старались, лучшие получили медали и все участники - грамоты, - отметил директор клуба «Олимп» Алексей Нуркенов. - В целом ребята молодцы, многие показали хорошие результаты и отличную подготовку. Это не может не радовать. И спасибо тренерам и старшим ученикам отделения карате, кроссфита, хореографии, которые помогали в судействе.