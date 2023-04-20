МАУ ИЦ «Норильские новости»

В краевой столице завершились соревнования по сноуборду «Олимпийские надежды»

В краевой столице завершились соревнования по сноуборду «Олимпийские надежды»

Главная / Новости / Спорт

В краевой столице завершились соревнования по сноуборду «Олимпийские надежды»

В краевой столице завершились соревнования по сноуборду «Олимпийские надежды»В краевой столице завершились соревнования по сноуборду «Олимпийские надежды»В краевой столице завершились соревнования по сноуборду «Олимпийские надежды»

Соревнования проходили на кластере многофункционального спортивного комплекса «Сопка» и в фан-парке «Бобровый лог». За победу сразились и спортсмены Таймыра — шесть воспитанников по сноуборду Центра развития зимних видов спорта 11–12 и 13–17 лет. Тренировал ребят Иван Юрьев.

Наши ребята показали себя на трассе высокого уровня сложности. По итогам соревнований сноубордистки из Дудинки Анастасия Мамышева и Вероника Жаркова в финале завоевали бронзу .

Фото участников соревнований
20 апреля в 17:21 4520
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также