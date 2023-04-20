В краевой столице завершились соревнования по сноуборду «Олимпийские надежды»

Соревнования проходили на кластере многофункционального спортивного комплекса «Сопка» и в фан-парке «Бобровый лог». За победу сразились и спортсмены Таймыра — шесть воспитанников по сноуборду Центра развития зимних видов спорта 11–12 и 13–17 лет. Тренировал ребят Иван Юрьев.

Наши ребята показали себя на трассе высокого уровня сложности. По итогам соревнований сноубордистки из Дудинки Анастасия Мамышева и Вероника Жаркова в финале завоевали бронзу .