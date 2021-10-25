В Красногорске прошёл корпоративный турнир «Норникеля» по хоккею

На сей раз за главную награду четвёртого корпоративного турнира боролись шесть команд, представляющих предприятия группы компаний «Норникель». Это сборные Кольской ГМК, Заполярного филиала, главного офиса «Норникеля», «Заполярной строительной компании» («Строитель»), «Норильскникельремонта» («Ремонтник») и «Норильского обеспечивающего комплекса» («АЛИТ-НОК»).

В первые три дня турнира проходил круговой этап в двух подгруппах, 24 октября состоялись финальные игры.

20 октября в группе А встреча команд «АЛИТ-НОК» и Заполярного филиала закончилась победой «АЛИТ-НОК» со счетом 11:3. В группе В «Ремонтник» уступил сборной Кольской ГМК со счетом 1:2.

На следующий день на лёд вышли хоккеисты команды «Строитель» и Заполярного филиала. Второй коллектив оказался сильнее: 8:3. Во второй встрече сразились сборные главного офиса и Кольской ГМК, победу праздновали хоккеисты Колы - 3:0.

В матчах «АЛИТ-НОК» – «Строитель», а также «Ремонтник» – Главный офис победителями стали «АЛИТ-НОК» и «Ремонтник». В матче за 5-6-е места сразились «Строитель» и сборная Главного офиса, которая и одержала верх со счётом 3:2.

В первом полуфинале сошлись хоккеисты «АЛИТ-НОК» и «Ремонтника», лидерство осталось за первыми с разгромным результатом - 9:0. Во втором полуфинале, где встретились сборные Кольской ГМК и Заполярного филиала, вперёд вырвались хоккеисты Колы (3:2).

Таким образом, за третье место боролись сборная Заполярного филиала и «Ремонтник». Бронзовые медали достались «Ремонтнику» - 4:3. В финал вышли команды «АЛИТ-НОК» и Кольской ГМК. Убедительную победу в турнире отпраздновали хоккеисты «АЛИТ-НОК» - 7:3.

Защитник команды «Строитель» Борис Правдивцев поделился с «Заполярной Правдой» своими впечатлениями о турнире:

Было интересно побывать на корпоративном турнире – учитывая то, что мы дебютанты, для нас это огромный игровой опыт. Естественно, мы столкнулись с трудностями, тем более команда попала в сильную группу А. Но тренер решил, что нам нужно заявить о себе, тем более что мы планируем играть в Ночной хоккейной лиге. Сами соревнования организованы на высшем уровне, все команды - молодцы, бились до последнего, ведь каждая приехала за победой.