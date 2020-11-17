В Красноярье создадут тренировочную базу по северному многоборью

Сейчас есть только выделенная для этих целей территория в Емельяновском районе — зонированные площадки — строительство которых профинансировала компания. Теперь необходимо организовать домики для проживания, ФАП, столовую, восстановительный центр, конференц-зал, сообщает портал krsk.aif.ru. В настоящее время ведутся переговоры, чтобы строительство базы началось в ближайшее время. Дело в том, что в 2021-2023 годах Россия станет председателем Арктического совета, именно в этот период Федерация северного многоборья планирует провести на нашей территории международные соревнования. В таком случае без собственного «дома» просто не обойтись.

- Сейчас ведутся переговоры о строительстве спортивной базы, чтобы было, где провести соревнования, мастер-классы, повышение квалификации. Мы расположены в центре Сибири, и к нам добраться удобнее и из Камчатки, и из Мурманска. И важно, чтобы наши спортсмены могли тренироваться в любое время года. Этим видом спорта занимаются более тысячи человек, есть группа спортсменов, которые входят в сборную России. Нам нужно развиваться дальше, - добавил вице-президент Федерации северного многоборья России Павел Семизоров.

Кроме этого, в рамках программы по оказанию содействия социально-экономическому развитию Таймыра на 2020-2024 годы, компания реализует ещё несколько мероприятий в сфере спорта. Так в поселениях полуострова будут построены площадки по развитию северного многоборья, в Усть-Увам закупят спортивный инвентарь, оборудование и тренажеры, а в Доме физкультуры Дудинского спортивного комплекса установят новую акустическую систему.

Напомним, «Норникель» подписал четырёхстороннее соглашение с тремя организациями, представляющими интересы КМНС на Таймыре, о реализации данной программы. Она включает в себя поддержку традиционных видов деятельности, защиту исконной среды обитания, а также финансирование жилищных, медицинских, инфраструктурных, туристических и социокультурных проектов. Общая сумма финансирования мероприятий - 2 млрд рублей.