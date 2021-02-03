В Красноярске создан Центр ледовых видов спорта
В Красноярске создан Центр ледовых видов спорта
Центр создан для перспективных фигуристов, где смогут выступить и норильские спортсмены.
Центр открылся на базе ледового дворца «Кристалл Арена». Сейчас здесь занимаются воспитанники красноярской спортивной школы олимпийского резерва по ледовым видам спорта.
Молодые талантливые фигуристы тренируются под руководством известного специалиста — мастера спорта международного класса по фигурному катанию Юрия Бурейко.
Министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев выразил надежду, что сюда «будут приезжать фигуристы из Норильска, Ачинска и других городов Красноярского края, а также спортсмены со всей Сибири».
Напомним, создание центра было запланировано еще в декабре 2019 года, во время чемпионата России по фигурному катанию, проходившему в Красноярске. Губернатор поддержал эту инициативу руководства Федерации фигурного катания России. 18 января 2021 года центр был официально зарегистрирован.