В Красноярском крае создадут экспериментальный Центр развития студенческого спорта

Новая организация на базе Сибирского федерального университета займётся развитием массового спорта, спорта высших достижений и профессионального спорта среди студентов краевых образовательных учреждений. С инициативой о создании такого центра выступил Красноярский край и её поддержали на всех уровнях. По итогам июньского заседания Совета по развитию физической культуры и спорта при президенте Владимир Путин поручил нашему региону реализовать комплекс мероприятий по созданию и обеспечению функционирования Центра развития студенческого спорта на базе СФУ.

Выбор Красноярского края в качестве пилотной площадки по отработке технологии развития студенческого спорта – это логический шаг, отмечающий успешную деятельность региона по подготовке спортивных кадров и развитии массового спорта. На встрече Александр Усс отметил, что наш край всегда был одним из лидеров в развитии массового спорта и достиг значительных успехов в воспитании выдающихся профессиональных спортсменов, известных далеко за пределами России. В последние несколько лет после проведения Всемирной зимней Универсиады Красноярск принял ряд российских и международных стартов: чемпионат России по фигурному катанию (2019), этап Кубка мира по фристайлу (2020), первенство мира по фристайлу и сноуборду (2021), этап Кубка мира по сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс» (2022) и другие соревнования.

В качестве пилотного региона по развитию студенческого спорта также была выбрана Свердловская область. Одновременно с СФУ Центр развития студенческого спорта будет организован на базе Уральского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина. Если пилотный эксперимент будет признан удачным, подобная модель может стать всероссийским стандартом.