В Красноярском крае утвердили трёхлетнюю программу развития физкультуры и спорта

В рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», который входит в нацпроект «Демография», а также мероприятий, предусмотренных краевой программой развития физической культуры и спорта, к 2023 году необходимо нарастить до 49,4% число граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом. В планах также увеличить количество спортивных сооружений в регионе до 8224 единиц и добиться, чтобы в состав сборных команд России были включены 505 спортсменов из нашего региона.

В 2021 году из федерального бюджета предполагается получить 109,8 млн рублей на модернизацию футбольных полей, создание в районах края ещё шести площадок ГТО, покупку автобусов для спортивных школ, а также строительство ледового дворца в Канске. Еще 72,6 млн рублей будут выделены из федерального бюджета на спортивную отрасль края в 2022 году.

Помимо крытого катка в Канске, в крае построят биатлонный комплекс в селе Верхнепашино Енисейского района, крытую спортплощадку в Курагинском районе, физкультурно–оздоровительный комплекс в селе Сухобузимском, спорткомплекс в Туруханске, другие спортивные объекты.