В марте в Норильске пройдёт Кубок города по бодибилдингу и фитнесу

Соревнования будут проводиться по основным номинациям: бодибилдинг, фитнес-бикини, фитнес-модель, пляжный бодибилдинг, бодифитнес, велнесс. В этом году добавлены две новые номинации: классический бодибилдинг и фитнес дива (ангелы). Победители разделят призовой фонд кубка — 110 тысяч рублей.

- Кубок обещает быть очень зрелищными, участников в этот раз рекордное количество, подали заявки более 30 человек, - поделился организатор Александр Полканов.

Помимо этого уже 17 спортсменов заявились для участия в Кубке Красноярского края, который пройдёт 18 марта. Затем часть наших спортсменов полетят на чемпионат Сибири (24 марта в Кемерово).

- А 1 апреля, в Красноярске пройдет международный фестиваль спорта Siberian Power Show, где начали выступать и норильчане, причём даже очень успешно, - добавил Александр Полканов. - Так что сезон для наших спортсменов будет довольно насыщенный, и я вижу по нашим спортсменам, что они горят желанием побеждать.

Кубок Норильска пройдёт 11 марта в ГЦК. Информация по участию и билетам по номеру 8913504154 (WA)