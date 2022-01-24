В МФК «Норильский никель» пополнение

Ранее 22-летний Александр играл за ставропольский «Голден Игл», который в текущем сезоне провел 13 игр в первенстве Высшей лиги. Также игрок выступал за дубль «Газпром-Югры», столичные «Дину» и «Спартак» и грозненский «Беркут», правопреемником которого и стал «Голден Игл».

Новый член команды выбрал для себя 27-й игровой номер.

Однако есть и печальная новость, касающаяся состава команды. Лео получил очередную травму. На этот раз у бразильца диагностировали перелом лучевой кости правой руки. Повреждение он получил на тренировке сборной Казахстана к финалу Евро—2022 в Нидерландах. На полное восстановление ему потребуется до двух месяцев.