В МФК «Норильский никель» вновь пополнение

В заполярный клуб вернулся воспитанник Наил Гусейнов. Вновь прибывший игрок будет выступать под номером 4.

Наил начинал свой спортивный путь в «Норильском никеле». Играл сначала в дубле, затем провел три сезона за основную команду. После чего он продолжил карьеру в других клубах: «Факел» (Сургут) и «Араз» (Азербайджан). Теперь ему предстоит снова защищать цвета родного клуба.

Напомним, на днях также стало известно, что МФК «Норильский никель» подписал контракт с игроком сборной Армении Владимиром Саносяном. В заполярной команде новичок будет выступать под номером 99.