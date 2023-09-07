В минувшие выходные на озере Лама прошли соревнования по фридайвингу «Глубина Путорана 2023»

Гостями мероприятия стали рекордсмены Гиннесса, чемпионы мира и Европы, члены сборной России и многократные призёры чемпионатов России. Среди них Алексей Молчанов, 34-кратный чемпион мира по фридайвингу; Мария Ольшевская, рекордсменка Гиннесса по статической задержке дыхания в ледяной воде; Михаил Брянцев, чемпион Европы и вице-чемпион мира по фридайвингу, а также Марк Кисурин, Кристина Исеева, Андрей Жданов.



В течение трёх дней гуру фридайвинга провели для участников мастер-классы и лекции о том, как правильно дышать и оставаться спокойным, как применять этот навык и в спорте, и в жизни.



«В России много уникальных мест для фридайвинга. Мы постепенно осваиваем их, проводим пробные погружения и соревнования, фестивали и образовательные программы. Озеро Лама на плато Путорана стало самой северной точкой России, в которой проводились соревнования по фридайвингу», - поделился впечатлениями Алексей Молчанов.

«Первая дисциплина — это погружение в глубину по тросу, когда мы ныряем, уходим в глубину при помощи движения руками по тросу — подтягиваемся. И вторая дисциплина — это когда мы ныряем, идём вдоль троса, доходим до отметки, которую заявили, разворачиваемся и также назад возвращаемся, только при помощи ласт либо моноласта», - сообщил Михаил Брянцев, чемпион Европы и вице-чемпион мира по фридайвингу.

Дебютантка чемпионата Екатерина Иванова оставалась довольна своим результатом:

«Участие в «Глубине Путорана» стало для меня настоящим праздником. И одновременно серьёзной проверкой, потому что во фридайвинг я пришла совсем недавно. Смогла погрузиться по тросу на руках на 20 метров, а в ластах – на 16. Думаю, это только начало!»

«В этом году Агентство развития Норильска совместно с Федерацией фридайвинга и при поддержке «Норникеля» приступило к реализации проекта по развитию этого нового для Норильска и Таймыра в целом вида спорта. Ранее мы провели первый обучающий курс по фридайвингу для 15-ти местных спортсменов, и вот четверо из них, получившие квалификацию, были допущены к участию в данных соревнованиях. «Глубина Путорана» для них - первый серьёзный соревновательный опыт во фридайвинге, - подчеркнул Максим Миронов, директор АНО «Агентство развития Норильска». - Местом проведения соревнований не случайно выбрано озеро Лама. Оно отличается большой глубиной (более 300 метров) и низкой температурой воды (+2 градуса по Цельсию на глубине от 10 метров). Уверен, фридайвинг будет способствовать популяризации здорового образа жизни и станет ещё одним способом развития туристического потенциала нашей территории».

Результаты соревнований: