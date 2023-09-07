МАУ ИЦ «Норильские новости»

В минувшие выходные на озере Лама прошли соревнования по фридайвингу «Глубина Путорана 2023»

В минувшие выходные на озере Лама прошли соревнования по фридайвингу «Глубина Путорана 2023»

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В минувшие выходные на озере Лама прошли соревнования по фридайвингу «Глубина Путорана 2023»

Местом проведения стало фьордовое озеро ЛАМА в северной части плато Путорана, объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

В минувшие выходные на озере Лама прошли соревнования по фридайвингу «Глубина Путорана 2023»В минувшие выходные на озере Лама прошли соревнования по фридайвингу «Глубина Путорана 2023»В минувшие выходные на озере Лама прошли соревнования по фридайвингу «Глубина Путорана 2023»В минувшие выходные на озере Лама прошли соревнования по фридайвингу «Глубина Путорана 2023»В минувшие выходные на озере Лама прошли соревнования по фридайвингу «Глубина Путорана 2023»В минувшие выходные на озере Лама прошли соревнования по фридайвингу «Глубина Путорана 2023»В минувшие выходные на озере Лама прошли соревнования по фридайвингу «Глубина Путорана 2023»В минувшие выходные на озере Лама прошли соревнования по фридайвингу «Глубина Путорана 2023»

Гостями мероприятия стали рекордсмены Гиннесса, чемпионы мира и Европы, члены сборной России и многократные призёры чемпионатов России. Среди них Алексей Молчанов, 34-кратный чемпион мира по фридайвингу; Мария Ольшевская, рекордсменка Гиннесса по статической задержке дыхания в ледяной воде; Михаил Брянцев, чемпион Европы и вице-чемпион мира по фридайвингу, а также Марк Кисурин, Кристина Исеева, Андрей Жданов.


В течение трёх дней гуру фридайвинга провели для участников мастер-классы и лекции о том, как правильно дышать и оставаться спокойным, как применять этот навык и в спорте, и в жизни.

«В России много уникальных мест для фридайвинга. Мы постепенно осваиваем их, проводим пробные погружения и соревнования, фестивали и образовательные программы. Озеро Лама на плато Путорана стало самой северной точкой России, в которой проводились соревнования по фридайвингу», - поделился впечатлениями Алексей Молчанов.

«Первая дисциплина — это погружение в глубину по тросу, когда мы ныряем, уходим в глубину при помощи движения руками по тросу — подтягиваемся. И вторая дисциплина — это когда мы ныряем, идём вдоль троса, доходим до отметки, которую заявили, разворачиваемся и также назад возвращаемся, только при помощи ласт либо моноласта», - сообщил Михаил Брянцев, чемпион Европы и вице-чемпион мира по фридайвингу.

Дебютантка чемпионата Екатерина Иванова оставалась довольна своим результатом:

«Участие в «Глубине Путорана» стало для меня настоящим праздником. И одновременно серьёзной проверкой, потому что во фридайвинг я пришла совсем недавно. Смогла погрузиться по тросу на руках на 20 метров, а в ластах – на 16. Думаю, это только начало!»

«В этом году Агентство развития Норильска совместно с Федерацией фридайвинга и при поддержке «Норникеля» приступило к реализации проекта по развитию этого нового для Норильска и Таймыра в целом вида спорта. Ранее мы провели первый обучающий курс по фридайвингу для 15-ти местных спортсменов, и вот четверо из них, получившие квалификацию, были допущены к участию в данных соревнованиях. «Глубина Путорана» для них - первый серьёзный соревновательный опыт во фридайвинге, - подчеркнул Максим Миронов, директор АНО «Агентство развития Норильска». - Местом проведения соревнований не случайно выбрано озеро Лама. Оно отличается большой глубиной (более 300 метров) и низкой температурой воды (+2 градуса по Цельсию на глубине от 10 метров). Уверен, фридайвинг будет способствовать популяризации здорового образа жизни и станет ещё одним способом развития туристического потенциала нашей территории».

Результаты соревнований:

7 сентября в 10:31 230
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