МАУ ИЦ «Норильские новости»

В начале января прошло первенство Норильска по баскетболу

В начале января прошло первенство Норильска по баскетболу

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В начале января прошло первенство Норильска по баскетболу

С 4 по 16 января в рамках подготовки к первенству Норильска по баскетболу прошли соревнования среди групп начальной подготовки 2008–2011 годов рождения.

В начале января прошло первенство Норильска по баскетболу

В соревнованиях приняли участие шесть команд. Первое место получила команда «Север», второе — «Дрим-тим» и третье — «Амега». Самым результативным игроком стала Дарья Овечкина из команды «Север», лучшим нападающим — Полина Журавлёва («Север»), лучшим защитником стала Елизавета Шурлакова из команды «Дрим-тим». Приз за волю к победе достался Алине Ванюковой («Амега»).

По результатам игр было отобрано 12 игроков, которые войдут в составы сборных и примут участие в первенстве города.

Текст Ольга Ананских
Фото из открытых источников
18 января в 13:01 610
Баскетбол
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