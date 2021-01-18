В начале января прошло первенство Норильска по баскетболу

В соревнованиях приняли участие шесть команд. Первое место получила команда «Север», второе — «Дрим-тим» и третье — «Амега». Самым результативным игроком стала Дарья Овечкина из команды «Север», лучшим нападающим — Полина Журавлёва («Север»), лучшим защитником стала Елизавета Шурлакова из команды «Дрим-тим». Приз за волю к победе достался Алине Ванюковой («Амега»).

По результатам игр было отобрано 12 игроков, которые войдут в составы сборных и примут участие в первенстве города.