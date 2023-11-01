В Норильск едет «Русская ракета»

Для прославленного нападающего Павла Буре, которого весь хоккейный мир знает по прозвищу «Русская ракета», это будет уже не первое посещение Норильска. В разные годы член совета Международной Федерации хоккея и спецпредставитель ФХР по международным делам Павел Буре уже прилетал в Заполярье, проводя уроки для юных хоккеистов, участвуя в благотворительных хоккейных матчах, а также знакомясь с производством на предприятиях «Норникеля».

Программа новой поездки вновь получится насыщенной. Помимо посещения игры ХК «Норильск» – ХК «Сокол», заслуженный мастер спорта и один из лучших снайперов России выйдет на лёд дворца спорта «Арктика» с мастер-классом для юных хоккеистов, а также примет участие в уникальном хоккейном челлендже, подготовленном популярным хоккейным блогером Vobon’ом. Это будет первое в истории России состязание, когда его участниками станут профессиональные хоккеисты из соперничающих команд.

- Я очень рад снова вернуться в Норильск. В город, где несмотря на погоду за окном, хорошо знают, что такое по-настоящему тёплый приём. Важно, что Норильск не стоит на месте, этот город динамично развивается. При поддержке «Норникеля» здесь создают комфортную городскую инфраструктуру, модернизируют производство, уделяя особое внимание вопросам экологии. Аналогичные процессы, безусловно, происходят и в спорте. Норильск живёт хоккеем! Мастер-классы и уроки от «Красной машины» для юных игроков, любительские турниры и традиционные благотворительные матчи с участием легенд спорта – все эти истории уже давно объединяют местных жителей. А теперь, благодаря «Норникелю» у города появилась и своя профессиональная команда – хоккейный клуб «Норильск»! Хочу пожелать ей стать одним из символов Таймыра. Учитывая, как системно здесь подходят к делу, уверен, что это лишь вопрос времени. С огромным удовольствием буду смотреть матчи самого северного профессионального хоккейного клуба «Норильск», который совсем недавно дебютировал в чемпионате ВХЛ, но уже гордо именует себя командой с «Родины льда»! - отметил Павел Буре.

Что до предстоящей игры «Норильска» против «Сокола», на которой Павел станет почётным гостем, то это противостояние станет уже 24-м по счёту для «заполярных медведей», которые в этом сезоне дебютировали в лиге (приобрести билеты на матч можно по ссылке). Новичок ВХЛ показывает достаточно стабильный результат в регулярном чемпионате, в его активе уже есть серия беспроигрышных матчей на домашних и выездных играх. По мнению специалистов, команда, владельцем и спонсором которой выступает компания «Норникель», демонстрирует динамичный, яркий, современный и уверенный хоккей. Сейчас «медведи» находятся в зоне плей-оффа ВХЛ и имеют все шансы на выход в него.