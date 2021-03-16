В Норильске наградили лучших спортсменов и тренеров по итогам 2020 года

Торжественная церемония подведения итогов стала в нашем городе уже приятной традицией. В этот вечер звучали слова признательности в адрес тренеров, сотрудников спортучреждений города, а также самих спортсменов. На церемонии напомнили о крупных мероприятиях, проходивших в городе в 2020 году: «Лыжня России», «Кросс наций», заполярный фестиваль спортивной борьбы, краевой фестиваль адаптивного спорта и другие. Также были отмечены лучшие спортивные проекты, стартовавшие в 2020 году: фестиваль спортивных единоборств «Заполярный пояс», «Сёрфинг в городе», «Самбо – наука побеждать».

За существенный вклад в развитие отрасли физкультуры и спорта в стране благодарностью министра спорта РФ награждена Татьяна Костикова, тренер спортшколы № 1. Благодарностью губернатора края отмечена Евгения Ионина, директор спортшколы № 1; почётной грамотой минспорта региона награждены Александр Горган и Валентина Солдатова, тренеры спортшколы № 4 и № 3 соответственно. Благодарностью минспорта края отмечена Елена Детюк, замдиректора БОКМО. Помимо этого награждены благодарственными письмами Заксобрания края Ирина Витко, тренер спортшколы № 1; Сергей Романчук, замдиректора дворца спорта «Арктика». В номинации «Лучший тренер 2020 года» награждены 34 наставника.

Лучшими спортсменами прошлого года признаны 32 человека. Некоторые из тех, кого в этот вечер наградили за заслуги перед заполярным спортом, сегодня находятся на соревнованиях, они получат заслуженные награды позже. В номинации «Открытие года» награду получили трое спортсменов. В номинации «Преодолей себя» награждена мини-футбольная команда по адаптивному спорту «Север». А лучшей спортивной командой признана сборная спортшколы № 6 по мини-футболу: ребята получили путёвку на финал первенства страны и показали хорошие результаты на всероссийском уровне – норильчане стали четвёртыми из 16 лучших команд России.