В Норильске наградили лучших тренеров и спортсменов

«Сегодня мы награждаем работников спортивной отрасли нашего города, и нам есть чем гордиться. Судя по тому количеству наград, что сегодня найдут своих обладателей, можно сделать вывод, что в Норильске спорт всегда был, есть и будет. Прежде всего это ваша заслуга. От себя лично и от имени горожан благодарю вас за труд и усердие, за ваши достижения», - обратился к присутствующим градоначальник.

Почётное звание «Мастер спорта Российской Федерации» получила Марина Красовская (пауэрлифтинг, Дворец спорта «Арктика»). Также норильских спортсменов наградили в номинациях «Лучшие работники учреждений физической культуры», «Спортивное признание года», «Преодолей себя», «Лучшая команда 2021» и «Лучший тренер 2021 года». Кроме того, в числе наград значились благодарность от министра спорта Российской федерации и губернатора Красноярского края, почётная грамота и благодарственное письмо от краевого министерства спорта и Законодательного собрания края. Всего заслуженного признания удостоились порядка 100 человек.

«В 2021 году в спортивную копилку города наши спортсмены внесли больше 400 наград различного достоинства. Это говорит о том, что Норильск – не только столица цветной металлургии России, но и крепкий, серьёзный спортивный город. Каждая награда – это ежедневный труд, тренировки, травмы, поражения и победы. Остается пожелать спортсменам быть такими же настойчивыми и верными спорту. Ставить перед собой чёткую цель, вершиной которой может быть только олимпийский триумф. Уверен, что в будущем норильчане обязательно будут представлять нас на Олимпиаде», - отметил в ходе торжественной церемонии заместитель председателя норильского городского Совета, председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету и собственности Виктор Цюпко.