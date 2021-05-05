В Норильске наградили призёров проекта «Мини-футбол — в школу»

Четырём из них не удалось подняться на пьедестал почёта. И только футболисты школы № 38 возрастной группы 2005/2006 г.р. завоевали медали. На финальной стадии турнира норильская дружина, собранная из учеников 2005/2006 г. р., одолела сверстников из Ижевска и Санкт-Петербурга, сыграла вничью с соперниками из Коломны, но в полуфинале уступила команде из Томской области. В матче за бронзу подопечные Константина Екимочева и Василия Сластёна уверенно переиграли соперников из Тюменской области со счетом 4:0. А игрок команды-призёра Владислав Яковлев признан лучшим игроком турнира.

— Здорово, что существует такой проект, и ребята отзываются на участие в нём. У нас большая школа – два корпуса, детей много, и нам удалось набрать хорошую команду, — пояснил Василий Сластён.— Наша команда участвует в проекте уже четвёртый раз, но в призы попали впервые. Я уверен, парни могли быть и выше: они были хорошо готовы, соперники не вызывали опасений. Но так вышло, что четвертьфинальная и полуфинальная игры проходили в один день, и, конечно, игроки устали. В ¼ финала мы победили петербуржцев 4:0, а на вторую игру нас не хватило. Думаю, если бы сетка турнира была построена по-другому, результат был бы выше.

Он рассказал, что в будущем году эта же команда будет участвовать в проекте. Интересно, что это второй медальный результат норильчан в общероссийском проекте. Прежде — два года назад — победителями были спортсмены школы № 42.

Остальные команды норильчан в общероссийском финале проекта «Мини-футбол — в школу» заняли следующие места: спортшкола № 1 (юноши 2007/2008 г.р.) — 5 место; Гимназия № 1 (юноши 2009/2010 г.р.) — 13 место; школа № 38 (2003/2004 г.р.) — 12 место; команда девочек школы-интерната (2003/2004 г.р.) — 10 место.

Перед церемонией торжественного чествования участников проекта бронзовые призёры померились силами с чемпионами и обладателями Кубка города Норильска — молодёжной командой мини-футбольного клуба «Норильский никель». В товарищеской встрече сильнее были профессионалы, выиграв 3:1, но школьники не расстроились, свою главную задачу они уже выполнили.

А в конце мероприятия обладатели бронзовых наград проекта «Мини-футбол — в школу» приняли из рук почётных гостей памятные награды.